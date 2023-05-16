MPES investiga votação e erro em impacto de projeto na Câmara da Serra

Sede do Ministério Público do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

A Gazeta na última sexta-feira (12), A investigação ficará por conta da Promotoria de Justiça da Improbidade da Serra e, nesse procedimento, também serão incluídas apurações referentes ao estudo de impacto financeiro apresentado pela Casa e noticiado porna última sexta-feira (12), cujo valor pode ser R$ 884 mil inferior ao real

Em nota, o MPES informou que tomou conhecimento pela imprensa de supostas irregularidades no processo legislativo de votação realizado na sessão extraordinária do dia 10 de maio na Câmara da Serra e determinou o desarquivamento de procedimento que tramitava na Promotoria da Serra sobre a ausência de transparência nas votações do Legislativo do município "para nova análise e tomada de diligências cabíveis, em virtude dos fatos novos noticiados".

Your browser does not support the audio element. PES investiga votação e erro em impacto de projeto na Câmara da Serra

A proposta que fixa o salário dos vereadores da Serra para a próxima legislatura foi protocolada às 17h50 do dia 10 e votada no mesmo dia, em sessão extraordinária que durou menos de cinco minutos e não foi transmitida ao vivo. Apenas o placar da votação foi disponibilizado no site da Câmara Municipal no mesmo dia da votação, mas o detalhamento dos votos dos vereadores e o impacto financeiro só foram divulgados no dia seguinte.

O projeto aprovado prevê salário mensal de R$ 17.681,99 para os vereadores da Serra, a partir de 2025. Se houver 25 vereadores, como previsto em emenda aprovada em dezembro de 2022, a Câmara da Serra vai ter uma despesa de R$ 5.304.597 com os salários deles em 12 meses — o valor é R$ 884 mil a mais do que o apresentado no estudo do impacto financeiro da Casa: R$ 4.420.497,50. No cálculo, foram somados apenas 10 meses.