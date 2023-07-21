ES está fora dos holofotes da violência no Brasil. Que continue assim

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Vila Velha e Em 2005, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) deu a dimensão da violência no Espírito Santo naquela época. Com base na taxa de homicídios por 100 mil habitantes, o levantamento colocou o município da Serra como o mais perigoso para se viver no país. Cariacica Vitória completaram a participação capixaba no ranking das 20 cidades brasileiras mais violentas naquela ocasião, ocupando a 3ª, a 7ª e a 16ª posições, respectivamente.

Esse foi somente um dos muitos estudos, com metodologias e abordagens distintas das atuais, que rotineiramente traziam as principais cidades capixabas encabeçando a lista das mais violentas do país. Nem chegavam a causar surpresa, dado o nível de descontrole da segurança pública desde o fim do século passado.

Os números de 2022 também colocam o Espírito Santo na 13ª posição nacional, com uma taxa de homicídios de 29,3 por 100 mil habitantes. O número de mortes violentas intencionais foi de 1.122 no ano passado, uma queda de 4,8% na comparação com 2021

Houve redução de 6,1% na quantidade de homicídios dolosos entre 2021 (1.005) e 2022 (950). No mesmo período, foi registrada também queda nos casos de latrocínios (roubos seguidos de morte), passando de 43 para 28, ou 35,3%.

A guerrilha urbana, impulsionada pelo tráfico de drogas, é o cenário da maioria das mortes violentas no Estado. E 2023 é mais um nos quais os desafios se impõem, com os seguidos episódios nos quais facções criminosas fazem demonstrações de força em diferentes bairros da Grande Vitória. O primeiro semestre deste ano já registra um aumento de 7% no número de homicídios em relação ao mesmo período de 2022, um alerta para as autoridades de segurança pública.