Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • ES está fora dos holofotes da violência no Brasil. Que continue assim
Opinião da Gazeta

ES está fora dos holofotes da violência no Brasil. Que continue assim

Municípios capixabas como Serra, Cariacica, Vila Velha e Vitória  já foram emblemas nacionais da violência, mas esse tempo ficou para trás

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 01:00

Públicado em 

21 jul 2023 às 01:00

Colunista

Balas
Crédito: Pixabay/ Pexels
Em 2005, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) deu a dimensão da violência no Espírito Santo naquela época. Com base na taxa de homicídios por 100 mil habitantes, o levantamento colocou o município da Serra como o mais perigoso para se viver no país.  CariacicaVila Velha e Vitória completaram a participação capixaba no ranking das 20 cidades brasileiras mais violentas naquela ocasião, ocupando a 3ª, a 7ª e a 16ª posições, respectivamente.
Esse foi somente um dos muitos estudos, com metodologias e abordagens distintas das atuais, que rotineiramente traziam as principais cidades capixabas encabeçando a lista das mais violentas do país. Nem chegavam a causar surpresa, dado o nível de descontrole da segurança pública desde o fim do século passado. 
Por isso, quando o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022 não traz nenhuma cidade capixaba entre as 50 mais violentas do país, há uma sensação de alívio. É óbvio que gente demais ainda é vítima de mortes violentas no Estado, mas é incontestável o avanço consolidado desde a última década. Esses municípios capixabas já foram os emblemas nacionais da violência, mas esse tempo ficou para trás. E assim precisa permanecer.
Os números de 2022 também colocam o Espírito Santo na 13ª posição nacional, com uma taxa de homicídios de 29,3 por 100 mil habitantes. O número de mortes violentas intencionais foi de  1.122 no ano passado, uma queda de 4,8% na comparação com 2021
Houve redução de 6,1%  na quantidade de homicídios dolosos entre 2021 (1.005) e 2022 (950). No mesmo período, foi registrada também queda nos casos de latrocínios (roubos seguidos de morte), passando de 43 para 28, ou 35,3%.
A guerrilha urbana, impulsionada pelo tráfico de drogas, é o cenário da maioria das mortes violentas no Estado. E  2023 é mais um nos quais os desafios se impõem, com os seguidos episódios nos quais facções criminosas fazem demonstrações de força em diferentes bairros da Grande Vitória. O primeiro semestre deste ano já registra um aumento de 7% no número de homicídios em relação ao mesmo período de 2022, um alerta para as autoridades de segurança pública.
Os dados do Anuário deste ano também mostram que há muito trabalho a ser feito na segurança pública além do enfrentamento dos grupos criminosos. No período analisado, houve queda de 13,8% no número de feminicídios no Estado, mas houve  crescimento nas tentativas de feminicídio e nas lesões corporais relacionadas à violência doméstica, o que mostra que os crimes de gênero não podem sair do foco das políticas públicas. Assim como aumentaram as agressões contra pessoas LGBTQIAPN+ em 90% no período. Há muito trabalho a ser feito.
A segurança pública é uma área que não permite descanso na gestão. Por mais que os números do Anuário consolidem o Espírito Santo longe do topo da violência no país, esse alívio deve servir como estímulo para a continuidade das medidas que dão certo e a correção de rota quando elas falham. 

LEIA MAIS EDITORIAIS

Número de vereadores: de um lado, a lei; do outro, a falta de bom senso

Desenrola Brasil: tirar famílias das dívidas é impulsionar o crescimento

Ferrovia entre Santa Leopoldina e Anchieta: não há tempo a perder

Desmatamento: as Três Santas do ES precisam de proteção

PM é indispensável na Força-Tarefa de Segurança Pública do ES

Tópicos Relacionados

Política espírito santo homicídio Violência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meritíssima, escravidão é o povo pagar seus privilégios!
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados