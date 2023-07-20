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Anuário de Segurança

Agressões contra pessoas LGBTQIAPN+ aumentam quase 90% no ES

Em 2022, 197 casos de lesão corporal dolosa foram registrados no Estado contra 105 em 2021, o que representa um aumento de  87,6%%, segundo o Anuário de Segurança

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2023 às 12:19
Espírito Santo registrou um aumento de quase 90% no número de agressões contra pessoas LGBTQIAPN+, de acordo com os dados da 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta quinta-feira (20). Foram 105 registros de lesão corporal dolosa em 2021 contra 197 em 2022, o que representa um crescimento de 87,6% no período.
Os números estão bem acima da média nacional. Em todo o país, os casos passaram de 2050 em 2021 para 2.324 em 2022, uma alta de 13,4%, segundo o anúario.
Bandeira LGBTQIA+
Número de homicídios de pessoas LGBTQIAPN+ subiu de 2 para 9 de 2021 para 2022 Crédito: Pixabay
Todos os crimes analisados pelo anuário contra pessoas LGBTQIAPN+ no Estado aumentaram. Além das agressões, homicídio doloso e estupro também registram crescimento, sendo que os homicídios aumentaram quase quatro vezes mais em apenas um ano.
Em relação às mortes de pessoas LGBTQIAPN+, o Espírito Santo é o Estado que registrou o maior aumento em todo o país, segundo o anuário. O número de homicídios subiu de 2 para 9 de 2021 para 2022, registrando um crescimento de 350%.
Atrás, aparece o Pará, com um aumento de 140% de homicídios. Vários Estados registraram queda no número de mortes de pessoas LGBTQIAPN+, mas o Espírito Santo se destacou com o maior aumento.

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Ainda falando em população LGBTQIAPN+, o Espírito Santo registrou sete estupros em 2021 e 19 em 2022, um aumento de 171,4%.
Já crimes de lesão corporal dolosa foram de 105, em 2021, para 197, em 2022, o que representa um aumento de 87,6% no período.
Uma mulher trans de 34 anos conhecida como Lara Croft foi morta a tiros por um policial militar em julho de 2022 em Cariacica, na Grande Vitória. Ela, infelizmente, engrossou as estatísticas.
Segundo a Polícia Militar, houve confronto, mas moradores da região negaram.
Lara Croft foi morta durante uma abordagem da PM em Cariacica Crédito: Reprodução
De acordo com a Polícia Militar, durante um patrulhamento pelas ruas do bairro, militares viram a mulher trans e um homem em atitudes suspeitas e os dois resistiram à abordagem.
Ainda segundo a PM, ela tentou agredir dois policiais militares e teria retirado da bolsa um barbeador com o objetivo de agredir os agentes. A PM divulgou também que ela tentou pegar a arma de um dos militares, que reagiu e a atingiu com cinco tiros.
Com informações do g1 ES

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