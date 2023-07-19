Suspeito de atirar em policial civil em Vila Velha é preso

Projétil atingiu carro descaterizado do policial civil Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Em dado momento, o policial, que estava sozinho na viatura descaracterizada, foi surpreendido por disparos de arma de fogo e precisou se abrigar em uma escola. Outros envolvidos já estão identificados.

De acordo com o chefe do Deic, delegado Gabriel Monteiro, o policial civil estacionava a viatura em frente ao colégio, quando foi alvo dos tiros.

“Esses disparos foram oriundos de um beco, que é uma boca de fumo. O projétil atravessou o vidro traseiro, o encosto da poltrona traseira, vindo a perder força e parou no cinto de segurança, que por um acaso estava afivelado atrás dele, se não atravessaria a cadeira do motorista e ia pegar certinho na nuca”, explicou Gabriel Monteiro.

Segundo Gabriel Monteiro, mesmo descaracterizada, a viatura acabou sendo reconhecida pelos criminosos.

Após o ocorrido, com o apoio da Força Tática da Polícia Militar, os policiais do Deic realizaram saturação na região em busca dos atiradores. E em menos de 24 horas, o suspeito foi encontrado e preso. Segundo o delegado Gabriel Monteiro, o jovem tem diversas passagens por roubo, tráfico e associação ao tráfico. Ele confessou que atirou em direção ao policial.

“No momento do disparo, imediatamente nós cercamos toda a região. Nós não podemos permitir um tipo de ataque, não só ao policial, quando se faz isso, está atacando todo o estado”, disse o delegado.

Projétil atingiu carro descaterizado do policial civil Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Ainda de acordo com o delegado, policial havia se abrigado em uma escola até a chegada do apoio.

“Se abrigou até chegar apoio. Eram uns cinco indivíduos, então ele estava em menor número e precisava se proteger. O próprio indivíduo confessou em depoimento que eram cinco. Além dessa prisão, temos dois já identificados.”

"Eles não estão respeitando e estão atirando sem a menor noção de moral. Normalmente a criminalidade já reconhece as viaturas" Gabriel Monteiro - Delegado e chefe do Deic