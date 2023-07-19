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Grande Vitória

Suspeito de atirar em policial civil em Vila Velha é preso

O crime ocorreu no dia 13 de julho e detido, de 25 anos, foi preso menos de 24 horas depois. Outros envolvidos já estão identificados

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 17:44

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

19 jul 2023 às 17:44
Projétil atingiu carro descaterizado do policial civil
Projétil atingiu carro descaterizado do policial civil Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem suspeito de atirar contra um policial civil do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), no último dia 13 de julho, foi preso menos de 24 horas após o crime. O caso aconteceu na região de Santa Rita, em Vila Velha, quando uma equipe do Deic estava no bairro tentando levantar informações. As informações foram divulgadas em coletiva nesta quarta-feira (19), mas o nome do suspeito não foi fornecido. 
Em dado momento, o policial, que estava sozinho na viatura descaracterizada, foi surpreendido por disparos de arma de fogo e precisou se abrigar em uma escola. Outros envolvidos já estão identificados.
De acordo com o chefe do Deic, delegado Gabriel Monteiro, o policial civil estacionava a viatura em frente ao colégio, quando foi alvo dos tiros.
“Esses disparos foram oriundos de um beco, que é uma boca de fumo. O projétil atravessou o vidro traseiro, o encosto da poltrona traseira, vindo a perder força e parou no cinto de segurança, que por um acaso estava afivelado atrás dele, se não atravessaria a cadeira do motorista e ia pegar certinho na nuca”, explicou Gabriel Monteiro.
Segundo Gabriel Monteiro, mesmo descaracterizada, a viatura acabou sendo reconhecida pelos criminosos.
Após o ocorrido, com o apoio da Força Tática da Polícia Militar, os policiais do Deic realizaram saturação na região em busca dos atiradores. E em menos de 24 horas, o suspeito foi encontrado e preso. Segundo o delegado Gabriel Monteiro, o jovem tem diversas passagens por roubo, tráfico e associação ao tráfico. Ele confessou que atirou em direção ao policial.
“No momento do disparo, imediatamente nós cercamos toda a região. Nós não podemos permitir um tipo de ataque, não só ao policial, quando se faz isso, está atacando todo o estado”, disse o delegado.
Projétil atingiu carro descaterizado do policial civil
Projétil atingiu carro descaterizado do policial civil Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Ainda de acordo com o delegado, policial havia se abrigado em uma escola até a chegada do apoio.
“Se abrigou até chegar apoio. Eram uns cinco indivíduos, então ele estava em menor número e precisava se proteger. O próprio indivíduo confessou em depoimento que eram cinco. Além dessa prisão, temos dois já identificados.”
"Eles não estão respeitando e estão atirando sem a menor noção de moral. Normalmente a criminalidade já reconhece as viaturas"
Gabriel Monteiro - Delegado e chefe do Deic
O suspeito de 25 anos foi autuado por tentativa de homicídio contra agente da lei, porte ilegal de arma e associação ao tráfico de drogas. Ele está no Centro de Triagem de Viana.

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