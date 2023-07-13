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Susto

Confronto entre policiais e bandidos suspende aulas em escola de Vila Velha

Uma equipe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) estava no bairro para levantar informações, quando foi alvo de tiros; um dos policiais se abrigou na escola

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 16:44

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

13 jul 2023 às 16:44
Um confronto entre policiais civis e criminosos no entorno de uma escola no bairro Santa Rita, em Vila Velha, assustou alunos e provocou a suspensão das aulas nesta quinta-feira (13). Vídeos que circulam em redes sociais mostram estudantes do Centro Estadual de Ensino Fundamental de Tempo Integral (CEEFTI) Galdino Antônio Vieira agachados no chão, com o intuito de desviarem dos tiros. Alguns ainda choram devido ao susto. 
Alunos tentam fugir dos tiros em escola do bairro Santa Rita, em Vila Velha
Alunos tentam fugir dos tiros em escola de Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Segundo a Polícia Civil, uma equipe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), em uma viatura descaracterizada, estava no bairro tentando levantar informações. Em dado momento, os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo, e um dos agentes precisou se abrigar na escola. 
"Não houve troca de tiros dentro da instituição de ensino e não houve feridos na ação. As equipes seguem em diligência para identificar e prender os atiradores", destacou a corporação, em nota. 
A Superintendência Regional de Educação de Vila Velha informou também que a escola acionou a Polícia Militar, que prestou apoio à ocorrência. "Não há registro de nenhuma intercorrência com alunos e equipes da unidade de ensino. As aulas no período da tarde estão suspensas e os alunos estão sendo liberados apenas para responsáveis. Posteriormente, a reposição desse dia letivo será analisada conforme calendário escolar", afirmou. 

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