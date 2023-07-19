Em dois dias, três pessoas são presas por estupro em Linhares

Em apenas dois dias, a Polícia Civil de Linhares, no Norte do Estado, prendeu três homens suspeitos de praticarem crimes sexuais. As prisões foram feitas após operações policiais realizadas na última segunda-feira (17) e terça-feira (18) nos bairros Palmital, Interlagos e Alto Quartel. Com as prisões dos três homens - de 66, 59 e 26 anos -, 50 suspeitos de estupro já foram presos no município, apenas neste ano, segundo a corporação.
A ação da polícia, por meio da 16ª Delegacia Regional de Linhares, da Delegacia de Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares, teve como objetivo cumprir mandados de prisão em aberto contra pessoas suspeitas de prática de crimes sexuais. Na tarde da última segunda-feira (17), no bairro Palmital, um homem de 59 anos, condenado pela prática de estupro de vulnerável, foi preso.
Já na manhã da última terça-feira (18), no bairro Interlagos, a polícia localizou e prendeu um homem de 66 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas três anos. À tarde, o terceiro suspeito, de 26 anos, foi preso no bairro Alto Quartel, também em Linhares.
Após procedimentos, os presos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde ficam recolhidos os criminosos que praticam crimes sexuais.