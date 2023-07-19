Em dois dias, três pessoas são presas por estupro em Linhares

A ação da polícia, por meio da 16ª Delegacia Regional de Linhares, da Delegacia de Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares, teve como objetivo cumprir mandados de prisão em aberto contra pessoas suspeitas de prática de crimes sexuais. Na tarde da última segunda-feira (17), no bairro Palmital, um homem de 59 anos, condenado pela prática de estupro de vulnerável, foi preso.