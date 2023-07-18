Violência doméstica cresce em Linhares e cidade tem quase 4 casos por dia

Fora da Grande Vitória, Linhares é a cidade do Espírito Santo com mais casos de violência doméstica neste ano. São 658 registros de mulheres agredidas ou ameaçadas entre janeiro e junho, uma média de quase quatro por dia. Os números são maiores que os de 2022, quando 644 ocorrências foram registradas.

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, os números mostram que mais mulheres estão procurando a polícia para fazer denúncias contra o agressor.

16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Crédito: Heber Tomaz

“Nós nos empenhamos para convencer as mulheres a procurar a delegacia, denunciar as agressões, as ameaças e xingamentos. Isso tem surtido efeito, de trazer mais vítimas para conseguir levar até o cárcere o elemento que comete esse tipo de crime. Esse número não revela que aumentou a violência contra a mulher, mas que as pessoas estão tendo coragem para denunciar”, disse Lucindo.

A violência contra a mulher pode ser caracterizada não somente pelas agressões físicas, mas também por ameaças, xingamentos. A orientação dada pelo delegado para quem é vítima é denunciar a situação quanto antes.

"O problema entre marido e mulher, entre conviventes, não começa normalmente com agressões físicas. Ele com xingamentos, ameaças, reclamações injuriosas. Isso tem que ser estancado no início. Recebeu ameaça ou xingamento, procure a Polícia Civil para a gente pedir medida protetiva e você se afastar desse agressor" Fabrício Lucindo - Titular da Delegacia Regional de Linhares

Lucindo explica que esse tipo de crime costuma ser investigado de forma rápida. “As investigações começam como as outras, com a ocorrência policial. E depois são rápidas, porque esse crime normalmente tem testemunha e a lesão corporal deixa vestígio”, completou o delegado.

Caso recente

A reportagem de A Gazeta publicou no último domingo (16) um caso recente de uma mulher agredida pelo companheiro, que é investigado pela Polícia Civil. Vídeos mostram as cenas de agressões físicas e verbais.

Casos no ES

Em dados gerais, no Espírito Santo, há o registro de 10.630 casos entre janeiro e junho de 2023. No ano passado foram 10.334. Isso significa que são quase 59 registros de violência doméstica contra a mulher por dia.