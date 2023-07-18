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Carros e caminhão

Pai e filho ficam feridos em acidente na BR 101 em Aracruz

Três veículos estiveram envolvidos na batida, de acordo com a apuração da TV Gazeta Norte. O filho, que dirigia um Chevrolet Classic, foi socorrido com ferimentos graves
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 jul 2023 às 08:50

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 08:50

Um acidente envolvendo dois carros e um caminhão deixou pelo menos duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (18). A colisão ocorreu por volta de 6h, no km 173 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo apuração da TV Gazeta, as vítimas são pai e filho, que estavam em um dos automóveis, um Chevrolet Classic. Elas não foram identificadas. 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou depois que o motorista do Chevrolet Classic sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Rio Doce, em Linhares. O pai dele, que estava no carona, apesar da gravidade da batida, não precisou ser hospitalizado. 
Um passageiro do caminhão disse, em entrevista ao repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta – que esteve no local do acidente – que o veículo seguia sentido João Neiva quando o carro, Chevrolet Classic branco, teria invadido a contramão e batido na lateral do baú do caminhão. Outro automóvel que estava atrás do Classic tentou desviar, mas acabou saindo da pista.
A PRF informou que houve uma batida causada por uma ultrapassagem indevida, mas não confirma qual veículo executou a manobra. 
O trânsito na região foi afetado pelo acidente, apresentando lentidão no fluxo para os motoristas que seguem no trecho da rodovia nos dois sentidos. 

Acidente envolvendo três veículos na BR 101 em Aracruz

Capotamento também foi registrado na região

Um pouco antes do acidente envolvendo três veículos, uma outra ocorrência de trânsito foi registrada na região de Aracruz. Na altura do km 190 da BR 101, por volta de 4h40 desta terça-feira, um carro saiu da pista e capotou, tendo como possível causa o sono do motorista e alta velocidade, segundo a PRF. O condutor sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico no local.  
Veículo após capotamento no km 190 da BR 101, em Aracruz
Veículo após capotamento no km 190 da BR 101, em Aracruz Crédito: Divulgação/PRF
A reportagem de A Gazeta também procurou a Eco 101, empresa que administra a rodovia. A concessionária respondeu sobre os dois acidentes. Sobre a batida que aconteceu no km 173, informou que a ocorrência foi registrada às 6h21 e envolveu um carro e um caminhão. "Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF e Samu. O motorista do carro foi encaminhado ao Hospital Rio Doce", disse a empresa.
No km 190, houve uma saída de pista de um carro de passeio. A ocorrência foi registrada às 04h15. "Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção). Três pessoas foram encaminhadas para o hospital. Não houve interdição da via", concluiu.

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