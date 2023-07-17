Homem é morto a facadas durante discussão em São Mateus

Um homem de 33 anos morreu após ser esfaqueado durante uma discussão na comunidade de Barra Seca, em São Mateus, região Norte do Estado, no fim da tarde do último domingo (16). O suspeito do crime foi perseguido por populares e acabou preso horas depois pela polícia. Os nomes dele e da vítima não foram divulgados.
Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, um jovem, de 23 anos, com sinais de embriaguez, foi até a delegacia de Pontal do Ipiranga, em Linhares - onde a ocorrência foi registrada -, pedindo para entrar no local. De acordo com o jovem, populares estavam o perseguindo depois dele ter esfaqueado um homem em Barra Seca.
Momentos depois, os policiais foram informados por outras pessoas que o suspeito e a vítima estavam bebendo, quando houve uma discussão entre eles e o jovem esfaqueou o homem de 33 anos.
A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares, mas não resistiu.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares e autuado em flagrante por homicídio. Na sequência, ele foi encaminhado ao sistema prisional.