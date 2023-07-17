Homem é morto a facadas após alerta para 'tomar cuidado' em Colatina

Um homem de 35 anos foi encontrado morto, com marcas de perfurações de faca no corpo, na localidade de Córrego Bela Aurora, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de domingo (16). Segundo a Polícia Militar, a vítima era usuária de crack e tinha dívidas com o tráfico da região, e havia saído de casa para comprar drogas quando foi morto.
O nome do homem não foi divulgado. A PM informou que, conforme relatos de testemunhas, a vítima havia sido alertada para 'tomar cuidado', por conta de ameaças. Os militares verificaram que havia contra a vítima um mandado de prisão em aberto contra, mas a corporação não informou por qual crime.
O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.