3.817 vagas abertas no ES: confira as chances de emprego na sua cidade no ES

Oportunidade de trabalho para borracheiro Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 3.817 vagas de emprego estágio disponíveis nesta segunda-feira (17). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 572. Há oportunidades para administrador de marketing, agente de recrutamento e seleção, atendente do setor de frios e técnicos, auxiliar de estoque, borracheiro, bombeiro hidráulico, empregado doméstico nos serviços gerais, gerente de restaurante, entre outras chances. 572. Há oportunidades para administrador de marketing, agente de recrutamento e seleção, atendente do setor de frios e técnicos, auxiliar de estoque, borracheiro, bombeiro hidráulico, empregado doméstico nos serviços gerais, gerente de restaurante, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 968, das quais 113 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para cabeleireiro, operador de empilhadeira, analista contábil, operador de máquina industrial, soldador, açougueiro, entre outras. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 698. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, carpinteiro, corretor de imóveis, estoquista, frentista, operador de rolo, pedreiro, entre outras chances. 698. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, carpinteiro, corretor de imóveis, estoquista, frentista, operador de rolo, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 258. Há oportunidades para chapeiro, encarregado de cozinha, confeiteiro, farmacêutico, motofrentista, recepcionista atendente, técnico de operações de telecomunicações, torneiro mecânico, entre outras chances. 258. Há oportunidades para chapeiro, encarregado de cozinha, confeiteiro, farmacêutico, motofrentista, recepcionista atendente, técnico de operações de telecomunicações, torneiro mecânico, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 167. Há oportunidades para atendente de farmácia, caldeireiro, carpinteiro, dedetizador, embalador, lavador de veículos, mecânico de auto em geral, montador soldador, entre outras chances. 167. Há oportunidades para atendente de farmácia, caldeireiro, carpinteiro, dedetizador, embalador, lavador de veículos, mecânico de auto em geral, montador soldador, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 95. Já oportunidades para repositor de mercadorias, filetador de pescados, técnico em segurança do trabalho, técnico em planejamento e manutenção, assistente administrativo, entre outras chances. 95. Já oportunidades para repositor de mercadorias, filetador de pescados, técnico em segurança do trabalho, técnico em planejamento e manutenção, assistente administrativo, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 146. Há oportunidades para vendedor interno, agente de pátio, ajudante de obras, armador de ferros, babá, camareira de hotel, cortador de tecidos, costureira de reparação de roupas, entre outras chances. 146. Há oportunidades para vendedor interno, agente de pátio, ajudante de obras, armador de ferros, babá, camareira de hotel, cortador de tecidos, costureira de reparação de roupas, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 205. Há oportunidades para analista de armazém, assistente de vendas, auxiliar de planejamento, encarregado de montagem, garçom, inspetor de risco, líder de montagem de estrutura metálica, entre outras chances. 205. Há oportunidades para analista de armazém, assistente de vendas, auxiliar de planejamento, encarregado de montagem, garçom, inspetor de risco, líder de montagem de estrutura metálica, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 451. Há oportunidades para ajudante de embalagem, ajudante de expedição, assistente de compras, auxiliar de produção, caseiro, mecânico, laboratorista, oficial pleno, técnico de qualidade, entre outras chances. 451. Há oportunidades para ajudante de embalagem, ajudante de expedição, assistente de compras, auxiliar de produção, caseiro, mecânico, laboratorista, oficial pleno, técnico de qualidade, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 228. Há oportunidades para auxiliar administrativo, auxiliar de elétrica, carpinteiro, caldeireiro, eletricista de manutenção, garçom, instalador fotovoltaico, mecânico de caminhão, entre outras chances. 228. Há oportunidades para auxiliar administrativo, auxiliar de elétrica, carpinteiro, caldeireiro, eletricista de manutenção, garçom, instalador fotovoltaico, mecânico de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.