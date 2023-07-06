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Aumento de produção

Investimentos da Samarco vão gerar 780 novos empregos no ES

Empresa fará investimento de R$ 1,3 bilhão para conseguir dobrar a produção de pelotas de minério de ferro até 2025

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 20:02

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

06 jul 2023 às 20:02
Samarco: Complexo de Ubu, em Anchieta, no Sul do ES
Samarco retomou as atividades há dois anos e meio Crédito: Samarco/Divulgação
Com o investimento de R$ 1,3 bilhão anunciado pela Samarco para que a empresa consiga dobrar a produção de pelotas de minério de ferro até 2025, a empresa vai contratar 190 empregados diretos para atuar no Complexo de Ubu, em Anchieta, no Sul do Estado. 
Além dessas vagas, outros cerca de 590 postos de trabalhos temporários serão gerados para atuação na prontidão operacional da usina que entrará em operação em 2025. Segundo a empresa, essas contratações diretas já começaram de forma pontual, mas a maioria das vagas será oferecida ao longo de 2024.
A empresa retomou as atividades há dois anos e meio, depois de ficar com produção interrompida por cinco anos após o rompimento da barragem em Mariana (MG), ocorrido em novembro de 2015.
Dessa forma, a mineradora poderá atingir 60% da capacidade produtiva, o que significa a produção de cerca de 18 milhões de toneladas de pelotas de minério de ferro por ano. 
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Investimento

O investimento foi autorizado  pelo Conselho de Administração da Samarco. O montante será destinado para prontidão operacional e, principalmente, otimizações com foco na destinação adequada de rejeitos, como a construção de uma nova planta de filtragem de rejeito arenoso e o aperfeiçoamento no concentrador. Essas intervenções deverão reduzir a geração de ultrafinos em aproximadamente 4%.
Para atingir 60% da sua capacidade produtiva, a Samarco continuará a operar com empilhamento a seco de rejeitos, sem a utilização de barragens.
A planta de filtragem de rejeitos e as melhorias no concentrador representam um investimento de R$ 560 milhões, enquanto R$ 753 milhões serão destinados à manutenção e integridade dos ativos. Desses recursos, R$ 248 milhões serão investidos já em 2023. O saldo será aplicado, principalmente, ao longo de 2024.

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“De forma segura e gradual, daremos mais um passo rumo à retomada total da nossa produção. Continuamos operando de uma forma diferente, seja por meio do tratamento e disposição dos rejeitos e compartilhando valor com os territórios que nos recebem em Minas Gerais e no Espírito Santo”, afirma o presidente Rodrigo Vilela.
Vilela ressaltou ainda que, dentre as prioridades da Samarco, estão o cumprimento integral da reparação, a segurança das estruturas geotécnicas e as obras de descaracterização da cava e barragem do Complexo de Germano, em Mariana (MG), que estão em estágio avançado. Em paralelo, destaca que a proximidade da aprovação do Plano de Recuperação Judicial possibilitará a melhoria da capacidade de investimentos da empresa.
Atualmente, a Samarco opera com 30% da sua capacidade produtiva, o que corresponde a cerca de 9 milhões de toneladas de pelotas de minério de ferro, por meio de uma planta de pelotização e um concentrador.
Para a expansão da produção, a empresa utilizará dois concentradores e duas plantas de filtragem de rejeitos no Complexo de Germano (MG), um mineroduto e duas plantas de pelotização no Complexo de Ubu, em Anchieta (ES). Todas as estruturas estão licenciadas por meio do Licenciamento Operacional Corretivo (LOC), obtido pela Samarco em outubro de 2019.

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