Tragédia de Mariana: Inglaterra nega recurso da sócia da Vale na Samarco

A Suprema Corte da Inglaterra rejeitou recurso da mineradora BHP Billiton que pedia que a ação indenizatória de atingidos pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana, em 2015, passasse a tramitar pela Corte, e não mais pela Justiça de Londres.

Sócia da Vale no comando da mineradora que tem operações no Espírito Santo e em Minas Gerais, a BHP buscava evitar que a ação, assinada por 700 mil atingidos, entre empresas, municípios, pessoas físicas e associações, continuasse tramitando na Corte da capital inglesa.

A ação na Inglaterra, movida pelo escritório de advocacia global Pogust Goodhead, já é considerada o maior processo coletivo do mundo. A indenização pode chegar a US$ 44 bilhões, o equivalente a R$ 230 bilhões, segundo o escritório.

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O total estimado leva em conta a soma dos juros de 12% ao ano sobre as indenizações devidas por mais de sete anos. O valor é muito superior aos US$ 3,4 bilhões de dólares que a BHP reservou para cobrir sua responsabilidade pelo desastre ambiental.

Em nota, a BHP disse que a decisão é processual e não tem relação com qualquer julgamento de mérito da ação em curso na Corte Inglesa.

Há cerca de duas semanas, a Justiça marcou a primeira audiência do caso para outubro de 2024.

TRAGÉDIA MATOU 19 E ATINGIU O RIO DOCE

Em 5 de novembro de 2015 a barragem do Fundão, administrada pela Samarco - empresa liderada pela BHP e Vale - entrou em colapso, despejando 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos tóxicos. O rompimento matou 19 pessoas após a avalanche de lama atingir a comunidade de Bento Rodrigues.