Acordo da Samarco: expectativa é de martelo batido nas próximas semanas

Homem observa lama rejeitos mineração, em 2015, no Rio Doce, em Colatina Crédito: Vitor Jubini/Arquivo

Os governos de Espírito Santo, Minas Gerais e as prefeituras dos municípios impactados pelo rompimento das barragens da Samarco, em novembro de 2015, esperam que o acordo com a mineradora seja fechado e assinado nas próximas semanas. Para que o martelo seja finalmente batido, os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Marina Silva, Meio Ambiente, precisam entrar em acordo. As partes envolvidas nas longas discussões esperam que isso aconteça até julho.

Rui Costa, o responsável por tocar o tema dentro do governo federal, gostou dos termos apresentados por Vale e BHP Billiton, donas da Samarco, assim como os governadores e a maioria dos prefeitos. Marina (que passou a ter voz ativa no debate por conta da cadeira que ocupa na Esplanada), por sua vez, gostaria de uma indenização maior. A trava está aí, a expectativa é de que ela seja retirada o quanto antes, afinal, o imbróglio se arrasta há quase uma década e as necessidades são muitas.

A conta da reparação da tragédia que impactou todo o entorno do Rio Doce (são 853 quilômetros) ficará na casa dos R$ 120 bilhões, sendo que algo perto de R$ 60 bi já foram quitados por meio de indenizações e investimentos feitos pela Fundação Renova (organização criada, em 2016, por Vale e BHP para reparar o desastre). Governo do Espírito Santo e municípios afetados devem ficar com cerca de R$ 17 bilhões (parte dos recursos com livre destinação e outra parte com destino fixado pelo acordo). O dinheiro não entraria de uma vez, viria ao longo de dez (como querem os governos) ou 15 anos (como pretendem as empresas).