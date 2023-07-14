Samu abre oportunidades de emprego com salário de até R$ 13 mil

O Samu 192 está com inscrições abertas para processos seletivos de profissionais de vários níveis de escolaridade. Os postos são para atuar como condutor socorrista, médico socorrista e telefonista auxiliar de regulação médica (vaga para pessoa com deficiência).
Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição, que é diferente para cada função. O atendimento para condutor vai até 17 de julho, enquanto que para médico socorrista, até 19 de julho. As inscrições devem ser feitas de forma on-line, no site do Samu. O candidato precisa se atentar às demais fases descritas nos editais.
Já as inscrições para o processo seletivo para a vaga de telefonista auxiliar de regulação médica pcd (TARM), as inscrições também são de forma on-line, por meio do e-mail. O candidato deve enviar o currículo e laudo médico para o e-mail [email protected].
Confira as vagas
- Condutor socorrista
- Carga horária: plantão de 12h, com escala de 12h/36h; turno diurno ou noturno e carga horária de 36h semanais.
- Salário: R$ 2.245,01, com ticket R$24,00/plantão e insalubridade.
- Requisitos: ser maior de 21 anos, possuir ensino médio completo, CNH de categoria D ou E e CVE. Não são permitidos cursos na modalidade EAD.
- Médico socorrista
- Carga horária: plantão de 12h, com escala a ser definida; turno diurno ou noturno e carga horária de 36h semanais.
- Salário: de R$13.358,52, com ticket R$24,00/plantão e insalubridade.
- Requisitos: é preciso ser graduado em Medicina, com registro no conselho de classe, e possuir experiência profissional mínima de 6 meses. Não são permitidos cursos na modalidade EAD.
- Telefonista auxiliar de regulação médica (TARM) PCD
- Carga horária: turno de 6h, com carga horária de 30h semanais e escala de 4/2 (4 dias trabalhados por 2 de folga).
- Salário: de R$1.634,22.
- Requisitos: é preciso ser maior de 18 anos, ter ensino médio completo e cursos na área, além de experiência profissional mínima de 6 meses em atendimento ao público. Apresentar laudo médico PCD.