Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oportunidades

Samu abre oportunidades de emprego com salário de até R$ 13 mil

Postos são para condutor socorrista, médico socorrista e telefonista auxiliar de regulação médica pcd; interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 15:19

Publicado em 

14 jul 2023 às 15:19
Homem é ferido por golpe de faca em Cachoeiro de Itapemirim
O homem foi socorrido por uma ambulância do Samu Crédito: Leitor | A Gazeta
O Samu 192 está com inscrições abertas para processos seletivos de profissionais de vários níveis de escolaridade. Os postos são para atuar como condutor socorrista, médico socorrista e telefonista auxiliar de regulação médica (vaga para pessoa com deficiência).
Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição, que é diferente para cada função. O atendimento para condutor vai até 17 de julho, enquanto que para médico socorrista, até 19 de julho. As inscrições devem ser feitas de forma on-line, no site do Samu. O candidato precisa se atentar às demais fases descritas nos editais.
Já as inscrições para o processo seletivo para a vaga de telefonista auxiliar de regulação médica pcd (TARM), as inscrições também são de forma on-line, por meio do e-mail. O candidato deve enviar o currículo e laudo médico para o e-mail [email protected].

Confira as vagas

  • Condutor socorrista
  • Carga horária: plantão de 12h, com escala de 12h/36h; turno diurno ou noturno e carga horária de 36h semanais. 
  • Salário: R$ 2.245,01, com ticket R$24,00/plantão e insalubridade. 
  • Requisitos: ser maior de 21 anos, possuir ensino médio completo, CNH de categoria D ou E e CVE. Não são permitidos cursos na modalidade EAD. 
  • Médico socorrista
  • Carga horária: plantão de 12h, com escala a ser definida; turno diurno ou noturno e carga horária de 36h semanais. 
  • Salário: de R$13.358,52, com ticket R$24,00/plantão e insalubridade. 
  • Requisitos: é preciso ser graduado em Medicina, com registro no conselho de classe, e possuir experiência profissional mínima de 6 meses. Não são permitidos cursos na modalidade EAD. 
  • Telefonista auxiliar de regulação médica (TARM) PCD
  • Carga horária: turno de 6h, com carga horária de 30h semanais e escala de 4/2 (4 dias trabalhados por 2 de folga). 
  • Salário: de R$1.634,22. 
  • Requisitos: é preciso ser maior de 18 anos, ter ensino médio completo e cursos na área, além de experiência profissional mínima de 6 meses em atendimento ao público. Apresentar laudo médico PCD.

LEIA MAIS

Cariacica vai abrir concurso com 35 vagas para Guarda Municipal

Ministério do Trabalho prepara concurso com 900 vagas para auditor

30 concursos com 6.866 vagas serão abertos até dezembro de 2023

Polícia Militar do ES vai abrir concurso com 40 vagas para oficiais

Ifes lança edital de concurso com 33 vagas para servidores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Samu Empregos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados