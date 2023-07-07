21 indústrias do ES abrem vagas de emprego e estágio

Quem está à procura de emprego ou estágio já pode separar o currículo. Isso porque 21 empresas estão com oportunidades abertas no Espírito Santo para áreas administrativas e industriais. Para concorrer, basta o candidato fazer o cadastro nos sites de carreiras dessas organizações ou enviar o documento por e-mail.
Há postos de trabalho para profissionais de vários níveis de escolaridade e para trabalhar nos municípios da Serra, Cariacica, Viana, Vitória, Vila Velha, Aracruz, São Mateus, Anchieta, Linhares, Pinheiros, Conceição do Castelo e Iúna.
É bom lembrar que as oportunidades podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.
Confira as vagas e como se inscrever
Viminas
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando no assunto da mensagem o cargo pretendido.
- Vagas: 11 para Serra
- Auxiliar de produção (10)
- Assistente de PCP (Planejamento e Controle de Produção) (1).
Simec Cariacica
- Vagas: 6 para Cariacica
- Estágio nível superior - fiscal
- Líder de equipe de produção - laminação
- Mecânico de manutenção de equipamentos
- Operador de forno panela
- Supervisor de produção - laminação
- Técnico de processo da laminação - lam linha média
Suzano
- Vagas:
- Motorista (São Mateus)
- Técnico logística florestal (Aracruz)
- Consultor(a) produção (Aracruz)
Samarco
- Vaga: para Anchieta
- Analista administrativo contratos
Imetame
- Porto Aracruz
- Técnico segurança do trabalho
- Imetame Metalmecânica
- Técnico de acompanhamento e controle (offshore)
- Assistente técnico (planejamento de paradas)
- Técnico (inspetor de pintura)
- Técnico (inspetor de solda N1/LP)
- Técnico (inspetor de solda N1/LP/PM)
- Técnico especializado (inspetor dimensional CD-CL)
- Mecânico
- Encanador
- Caldeireiro
- Assistente de produção (escolinha de caldeiraria e solda)
- Soldador tig/mig
- Imetame Energia
- Mecânico (sonda terrestre)
- Eletricista (sonda terrestre)
- Assistente administrativo
- Técnico especializado (instrumentação e automação)
- Mecânico especializado
- Especialista
- Assistente de produção
- Operador de produção
- Almoxarife
- Operador de produção
- Especialista (elevação e escoamento)
- Imetame Monte Serrat
- Operador de fio
- Marteleteiro
Fortlev
- Vagas: 12 para Serra
- Analista de cobrança
- Analista de saúde e segurança pl
- Assistente administrativo pcd
- Assistente contábil / custos
- Assistente de crédito
- Auxiliar de serviços gerais
- Estagiário - recursos humanos
- Operador de televendas
- Operador de televendas pcd
- Recuperador de crédito
Vale
- Vaga: 9 para Vitória
- Gerente de construção e projetos vaga preferencial para pessoas negras
- Mecânica(o) – vaga preferencial para mulheres
- Operadora(o) de equipamentos e instalações – vaga preferencial para mulheres
- Assistente operacional gestão de processos de pátio - vaga preferencial para mulheres
- Analista tecnologia da informação sênior – tecnologia – vaga exclusiva para mulheres
- Supervisora (or) de planejamento e gestão - oficina de componentes porto– vaga preferencial para mulheres
Nestlé
- Vaga: para Vila Velha
- Operação de empilhadeira
Estaleiro Jurong
- Vagas: 10 para Aracruz
- Coordenador de QA / QC
- Engenheiro de projetos
- Engenheiro mecânico
- Gerente de planejamento
- Projetista de estrutura naval
- Técnico de estrutura
- Analista contábil
- Desenhista
- Analista de recursos humanos
- Gerente de facilidades
Brinox
- Vagas: 15 para Linhares
- Analista da qualidade
- Analista de métodos e processos pleno
- Analista de métodos e processos pleno - logística
- Analista de PCP
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de serviços gerais
- Operador de carga e descarga
- Pessoa operadora de máquinas
Realcafé
- Vagas: 11 para Viana
- Auxiliar de limpeza (Fábrica)
- Auxiliar de pedreiro
- Auxiliar de produção
- Consultor de vendas
- Jardineiro
- Motorista
- Operador de utilidades
- Técnico manutenção mecânica
Biancogrês
- Vagas: 31 para Serra
- Controlador de acesso pcd
- Consultor de vendas
- Operador de produção
- Auxiliar de expedição
- Técnico de pesquisa e desenvolvimento
- Eletromecânico
- Operador industrial pcd
- Auxiliar de limpeza industrial
ArcelorMittal Tubarão
- Vagas: 2 para Serra
- Arquiteto de Infraestrutura TI TA - sênior e júnior
Agrale
- Vagas: para São Mateus
- Estágio - Qualidade
Placas do Brasil
- Vagas: para Pinheiros
- Analista florestal (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (2)
Marcopolo
- Vagas: 4 para São Mateus
- Analista rh (social)
- Auxiliar de produção
- Estágio em qualidade
Cedisa
- Vagas: para Serra
- Analista de gente e gestão
- Auxiliar de armazenista
- Consultor de vendas
- Coordenador de vendas
3 Corações
- Vagas:
- Consultor de vendas (Conceição do Castelo e Iúna)
- Auxiliar de expedição (Viana)
- Auxiliar de serviços gerais (Viana)
- Promotor de vendas (Viana)
Adcos
- Vagas: para Serra
- Assistente administrativo financeiro
- Operador de atendimento SAC
- Técnico de manutenção
Subsea7
- Vagas: para Anchieta
- Coordenadora(o) operacional de base
- Engenheira (o) structural design
- Projetista
- Supervisora(o) de base
Argalit
- Vagas: 2 para Viana
- Assistente de contabilidade
- Analista de TI