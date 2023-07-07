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Postos de trabalho

21 indústrias do ES abrem vagas de emprego e estágio

Oportunidades estão disponíveis na Grande Vitória, São Mateus, Aracruz, Anchieta, Linhares, Pinheiros, Conceição do Castelo e Iúna

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 08:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 jul 2023 às 08:22
Vista aérea da empresa Imetame
Imetame tem vagas em diversos ramos de negócio Crédito: Imetame/Divulgação
Quem está à procura de emprego ou estágio já pode separar o currículo. Isso porque 21 empresas estão com oportunidades abertas no Espírito Santo para áreas administrativas e industriais. Para concorrer, basta o candidato fazer o cadastro nos sites de carreiras dessas organizações ou enviar o documento por e-mail.
Há postos de trabalho para profissionais de vários níveis de escolaridade e para trabalhar nos municípios da Serra, Cariacica, Viana, Vitória, Vila Velha, Aracruz, São Mateus, Anchieta, Linhares, Pinheiros, Conceição do Castelo e Iúna.
É bom lembrar que as oportunidades podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. 

Confira as vagas e como se inscrever

Viminas

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando no assunto da mensagem o cargo pretendido.
  • Vagas: 11 para Serra
  • Auxiliar de produção (10)
  • Assistente de PCP (Planejamento e Controle de Produção) (1).

Simec Cariacica

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site
  • Vagas: 6 para Cariacica
  • Estágio nível superior - fiscal
  • Líder de equipe de produção - laminação
  • Mecânico de manutenção de equipamentos
  • Operador de forno panela
  • Supervisor de produção - laminação
  • Técnico de processo da laminação - lam linha média

Suzano

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site
  • Vagas: 
  • Motorista (São Mateus)
  • Técnico logística florestal (Aracruz)
  • Consultor(a) produção (Aracruz)

Samarco

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site
  • Vaga: para Anchieta
  • Analista administrativo contratos

Imetame

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Porto Aracruz
  • Técnico segurança do trabalho
  • Imetame Metalmecânica
  • Técnico de acompanhamento e controle (offshore)
  • Assistente técnico (planejamento de paradas)
  • Técnico (inspetor de pintura)
  • Técnico (inspetor de solda N1/LP)
  • Técnico (inspetor de solda N1/LP/PM)
  • Técnico especializado (inspetor dimensional CD-CL)
  • Mecânico
  • Encanador
  • Caldeireiro
  • Assistente de produção (escolinha de caldeiraria e solda)
  • Soldador tig/mig
  • Imetame Energia
  • Mecânico (sonda terrestre)
  • Eletricista (sonda terrestre)
  • Assistente administrativo
  • Técnico especializado (instrumentação e automação)
  • Mecânico especializado
  • Especialista
  • Assistente de produção
  • Operador de produção
  • Almoxarife
  • Operador de produção
  • Especialista (elevação e escoamento)
  • Imetame Monte Serrat
  • Operador de fio
  • Marteleteiro

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: 12 para Serra
  • Analista de cobrança
  • Analista de saúde e segurança pl
  • Assistente administrativo pcd
  • Assistente contábil / custos
  • Assistente de crédito
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Estagiário - recursos humanos
  • Operador de televendas
  • Operador de televendas pcd 
  • Recuperador de crédito

Vale

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vaga: 9 para Vitória
  • Gerente de construção e projetos vaga preferencial para pessoas negras
  • Mecânica(o) – vaga preferencial para mulheres
  • Operadora(o) de equipamentos e instalações – vaga preferencial para mulheres
  • Assistente operacional gestão de processos de pátio - vaga preferencial para mulheres
  • Analista tecnologia da informação sênior – tecnologia – vaga exclusiva para mulheres
  • Supervisora (or) de planejamento e gestão - oficina de componentes porto– vaga preferencial para mulheres

Nestlé

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vaga: para Vila Velha
  • Operação de empilhadeira

Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: 10 para Aracruz
  • Coordenador de QA / QC
  • Engenheiro de projetos
  • Engenheiro mecânico
  • Gerente de planejamento
  • Projetista de estrutura naval
  • Técnico de estrutura
  • Analista contábil
  • Desenhista
  • Analista de recursos humanos
  • Gerente de facilidades

Brinox

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: 15 para Linhares
  • Analista da qualidade 
  • Analista de métodos e processos pleno
  • Analista de métodos e processos pleno - logística
  • Analista de PCP 
  • Auxiliar de logística
  • Auxiliar de produção
  • Auxiliar de serviços gerais 
  • Operador de carga e descarga
  • Pessoa operadora de máquinas

Realcafé

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: 11 para Viana
  • Auxiliar de limpeza (Fábrica)
  • Auxiliar de pedreiro
  • Auxiliar de produção
  • Consultor de vendas
  • Jardineiro
  • Motorista
  • Operador de utilidades 
  • Técnico manutenção mecânica

Biancogrês

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: 31 para Serra
  • Controlador de acesso pcd
  • Consultor de vendas
  • Operador de produção
  • Auxiliar de expedição
  • Técnico de pesquisa e desenvolvimento
  • Eletromecânico
  • Operador industrial pcd 
  • Auxiliar de limpeza industrial

ArcelorMittal Tubarão

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: 2 para Serra
  • Arquiteto de Infraestrutura TI TA - sênior e júnior

Agrale

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: para São Mateus
  • Estágio - Qualidade 

Placas do Brasil

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: para Pinheiros
  • Analista florestal (1)
  • Mecânico de máquinas pesadas (2)

Marcopolo

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: 4 para São Mateus
  • Analista rh (social) 
  • Auxiliar de produção
  • Estágio em qualidade

Cedisa

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: para Serra
  • Analista de gente e gestão 
  • Auxiliar de armazenista 
  • Consultor de vendas 
  • Coordenador de vendas 

3 Corações

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: 
  • Consultor de vendas (Conceição do Castelo e Iúna)
  • Auxiliar de expedição (Viana)
  • Auxiliar de serviços gerais (Viana)
  • Promotor de vendas (Viana)

Adcos

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: para Serra
  • Assistente administrativo financeiro
  • Operador de atendimento SAC
  • Técnico de manutenção

Subsea7

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: para Anchieta
  • Coordenadora(o) operacional de base 
  • Engenheira (o) structural design 
  • Projetista 
  • Supervisora(o) de base

Argalit

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site. 
  • Vagas: 2 para Viana
  • Assistente de contabilidade
  • Analista de TI

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