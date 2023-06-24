Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No final de Camburi

Obras do Parque Costeiro vão criar 90 vagas de emprego em Vitória

As contratações são pelo Vitória, e terão prioridade os moradores Região Metropolitana. Há oportunidades para cargos diversos; confira
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

24 jun 2023 às 14:35

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 14:35

Projeção do Parque Costeiro na Praia de Camburi, em Vitória
Projeção do Parque Costeiro na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Vale/Divulgação
As obras do Parque Costeiro que será instalado pela Vale na Praia de Camburi, em Vitória, vão criar cerca de 90 postos de trabalho para os mais diversos cargos. A empresa responsável pela execução do projeto já iniciou as contratações.
As vagas serão disponibilizadas por meio do Sine Vitória, e terão prioridade os moradores da Grande Vitória. Há oportunidades para cargos diversos, como, por exemplo:
  • Oficial;
  • Carpinteiro;
  • Armador;
  • Ajudante;
  • Auxiliar.
A previsão é de que as obras sejam iniciadas em 30 dias. O projeto é uma das medidas de compensação pelas atividades desenvolvidas na cidade, estabelecidas no Termo de Compromisso Ambiental (TCA) acordado pela Vale com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Prefeitura de Vitória e o governo do Estado.
O Parque Costeiro terá 17 mil metros quadrados de área, incluindo a sede, anfiteatro, trilhas ecológicas e mirante, será integrado ao Atlântica Parque, construído pela Vale e sob gestão municipal.
As obras, já autorizadas pelos órgãos competentes, devem durar 12 meses.

Veja Também

Empresa norueguesa da área de petróleo oferece vagas de emprego no ES

Inscrições para curso de Ciências Econômicas do Ifes terminam domingo

Caixa abre processo seletivo de estágio com vagas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) Sine Vale SA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pedestre morre em atropelamento e condutor foge na BR 101, em Ibiraçu
Imagem BBC Brasil
Por que pais não têm ideia de como filhos estão usando inteligência artificial
Imagem de destaque
Bar é multado por placa proibindo entrada de norte-americanos e israelenses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados