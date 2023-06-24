Obras do Parque Costeiro vão criar 90 vagas de emprego em Vitória

As obras do Parque Costeiro que será instalado pela Vale na Praia de Camburi, em Vitória, vão criar cerca de 90 postos de trabalho para os mais diversos cargos. A empresa responsável pela execução do projeto já iniciou as contratações.
As vagas serão disponibilizadas por meio do Sine Vitória, e terão prioridade os moradores da Grande Vitória. Há oportunidades para cargos diversos, como, por exemplo:
- Oficial;
- Carpinteiro;
- Armador;
- Ajudante;
- Auxiliar.
A previsão é de que as obras sejam iniciadas em 30 dias. O projeto é uma das medidas de compensação pelas atividades desenvolvidas na cidade, estabelecidas no Termo de Compromisso Ambiental (TCA) acordado pela Vale com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Prefeitura de Vitória e o governo do Estado.
O Parque Costeiro terá 17 mil metros quadrados de área, incluindo a sede, anfiteatro, trilhas ecológicas e mirante, será integrado ao Atlântica Parque, construído pela Vale e sob gestão municipal.
As obras, já autorizadas pelos órgãos competentes, devem durar 12 meses.