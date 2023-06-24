Obras do Parque Costeiro vão criar 90 vagas de emprego em Vitória

Projeção do Parque Costeiro na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Vale/Divulgação

As vagas serão disponibilizadas por meio do Sine Vitória, e terão prioridade os moradores da Grande Vitória. Há oportunidades para cargos diversos, como, por exemplo:

Oficial;

Carpinteiro;

Armador;

Ajudante;

Auxiliar.

A previsão é de que as obras sejam iniciadas em 30 dias. O projeto é uma das medidas de compensação pelas atividades desenvolvidas na cidade, estabelecidas no Termo de Compromisso Ambiental (TCA) acordado pela Vale com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Prefeitura de Vitória e o governo do Estado.

O Parque Costeiro terá 17 mil metros quadrados de área, incluindo a sede, anfiteatro, trilhas ecológicas e mirante, será integrado ao Atlântica Parque, construído pela Vale e sob gestão municipal.