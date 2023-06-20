Caixa abre processo seletivo de estágio com vagas no ES

Agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Champagnat, em Vila Velha Crédito: Marcos Duarte | Reprodução

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários da Caixa Econômica Federal. As oportunidades são voltadas a estudantes de níveis médio, técnico e superior. A bolsa-auxílio varia entre R$ 400 a R$ 1.000, além de auxílio transporte no valor de R$ 130, para carga horária que varia de 20 a 25 horas semanais.

Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da instituição. Há chances para vários estados do país, inclusive para o Espírito Santo. A seleção é realizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

As vagas são para os seguintes cursos:

Nível Médio/técnico

Ensino Médio Regular e EJA

Técnicos em Administração

Comércio

Contabilidade

Finanças

Logística

Marketing

Recursos Humanos

Secretariado

Seguros

Serviços Públicos

Vendas

Segurança do Trabalho.

Nível Superior

Arquitetura e Urbanismo

Assistente de Projetos Sociais (Pedagogia, Psicologia, Serviços Sociais, Ciências Sociais, Ciências Políticas)

Direito

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica.

Para participar, os candidatos precisam estar regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de ensino médio regular, ensino médio EJA, técnico e superior, reconhecidos pelo Ministério da Educação, estejam em dia com obrigações eleitorais quando maiores de 18 anos, entre outros requisitos que constam no edital.

As inscrições podem ser feitas pela internet , até as 12h do dia 14 de julho de 2023. Não há taxa de inscrição.

A seleção dos estudantes será realizada por meio de prova on-line para todos os candidatos, que serão realizadas durante o período de inscrições. Também será realizada entrevista somente para os candidatos de nível superior.

Os exames contarão com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Informática, e Conhecimentos Específicos.

A validade do processo seletivo vai até 5 de novembro de 2023, a partir da homologação do resultado final, podendo ser renovado a critério da Caixa Econômica.

Confira as vagas para o ES

Níveis Médio e Técnico

voltado para estudantes de Ensino Médio Regular e EJA, Técnico em Administração, Técnico em Comércio, Técnico em Contabilidade, Técnico em Finanças, Técnico em Logística, Técnico em Marketing, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Secretariado, Técnico em Seguros, Técnico em Serviços Públicos, Técnico em Vendas, Técnico em Segurança do Trabalho.

Os estudantes devem estar a partir do 1º ano no ato da contratação. Eles devem morar nos seguintes municípios:

Afonso Cláudio

Alfredo Chaves

Anchieta

Baixo Guandu

Conceição da Barra

Marechal Floriano

Guaçuí

Ibatiba

Ibiraçu

Iconha

Itapemirim

Iúna

Jaguaré

João Neiva

Marataízes

Mimoso do Sul

Montanha

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Santa Teresa

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Nível superior

As vagas são para Vitória para quem está a partir do 5º Semestre no ato da contratação, nos seguintes cursos: