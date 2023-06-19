Sines têm 3.763 vagas abertas de emprego e estágio no ES

Oportunidade de trabalho para auxiliar de serviços gerais Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador estão com 3.763 vagas de emprego e estágio abertas no Espírito Santo nesta segunda-feira (19). Há oportunidades na Grande Vitória e nas regiões Sul e Norte do Estado. Para se candidatar, basta o profissional procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

Os postos são para cargos de engenheiro civil, dentista, analista de importação e exportação, administrador de marketing, analista de marketing, auxiliar financeiro, padeiro, pedreiro, auxiliar de enfermagem, auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico, soldador, técnico em segurança do trabalho, entre outras funções.

Na Grande Vitória, as chances estão disponíveis na Agência do Trabalhador (1.343) e Sine de Cariacica (119), além das unidades de Vila Velha (622), Serra (879) e Vitória (209).

Já no Sul do Estado, quem quer um emprego com carteira assinada deve procurar os Sines de Anchieta (12) e Cachoeiro de Itapemirim (212). No Norte do Estado, as oportunidades estão nas agências de Aracruz (133), Linhares (171) e São Mateus (182).

É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas, sem aviso prévio.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar atendimento na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 622

622 Administrador de marketing (2)

Ajudante de açougueiro (comércio) (2)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (3)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras (55)

Ajudante de padeiro (2)

Analista de exportação e importação (1)

Analista de marketing (1)

Armador de ferragens na construção civil (51)

Armador de ferros (2)

Atendente de lanchonete (11)

Atendente de lojas (1)

Atendente de padaria (13)

Atendente do setor de frios e laticínios (21)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de enfermagem (1)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de linha de produção (10)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar de pedreiro (10)

Auxiliar financeiro (1)

Bombeiro hidráulico (51

Borracheiro (1)

Caixa de loja (1)

Carpinteiro (56)

Confeiteiro (1)

Costureira em geral (4)

Dentista (1)

Eletricista (53)

Eletricista auxiliar (50)

Eletricista de manutenção em geral (1)

Embalador, a mão (8)

Empacotador, a mão (1)

Encarregado de obras (2)

Engenheiro civil (2)

Estofador de móveis (1)

Estoquista (15)

Fiscal de loja (2)

Fiscal de prevenção de perdas (2)

Gerente de frota (1)

Gerente de suprimentos (1)

Lanterneiro de automóveis (1)

Lavador de veículos (2)

Marceneiro (2)

Mecânico (3)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico de manutenção de ônibus (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) (2)

Motofretista (1)

Motorista de ambulância (1)

Motorista de caminhão (9)

Nutricionista (5)

Operador de caixa (14)

Operador de escavadeira (2)

Operador de máquinas fixas, em geral (5)

Operador de motoniveladora (2)

Operador de telemarketing ativo (1)

Operador eletromecânico (2)

Pedreiro (66)

Pedreiro de reforma geral (2)

Recepcionista atendente (1)

Recuperador de crédito (15)

Repositor de mercadorias (7)

Serralheiro (1)

Técnico em segurança do trabalho (12)

Técnico mecânico (2)

Vendedor interno (6)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.343

1.343 Açougueiro (12)

Adesivador (1)

Administrador operacional (1)

Agente de vendas (30)

Ajudante de carga e descarga (26)

Ajudante de cargas (3)

Ajudante de expedição (5)

Ajudante prático (5)

Alimentador de produção (4)

Analista de compras (1)

Analista de marketing (1)

Analista de pcp jr (1)

Analista fiscal (1)

Armador (57)

Armador de ferragens (4)

Armador pleno (3)

Artífice (1)

Assistente administrativo (2)

Assistente de dp (3)

Assistente técnico comercial (1)

Atendente (5)

Atendente de relacionamento (40)

Atendente junior (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de carga e descarga (100)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de escritório (3)

Auxiliar de estoque (6)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de fabricação (100)

Auxiliar de obras (140)

Auxiliar de operações (5)

Auxiliar de perecíveis (3)

Auxiliar de pintura (1)

Auxiliar de produção (51)

Auxiliar de requalificação de cilindro gnv (1)

Auxiliar de rh (1)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Auxiliar de serviços gerais (banheirista) (8)

Auxiliar departamento pessoal (1)

Auxiliar mecânico (2)

Auxiliar mecânico automotivo (2)

Balconista (1)

Bombeiro hidráulico (3)

Caldeireiro (20)

Caldeireiro de bancada (5)

Camareira (6)

Carpinteiro (32)

Carpinteiro pleno (3)

Conferente (50)

Consultora de vendas (1)

Costureira polivalente (2)

Cumim (1)

Diarista (20)

Divulgador /panfletagem (4)

Eletricista (4)

Eletricista industrial (1)

Encarregado/mestre de obras (1)

Enfermeiro do trabalho (3)

Entregador (4)

Farmacêutico (2)

Faxineiro (3)

Instrumentista tubista (1)

Jardineiro operador de roçadeira (2)

Lanterneiro (1)

Lubrificador (1)

Manobrista (1)

Mecânico (caminhão diesel) (1)

Mecânico de manutenção (11)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico hidráulico (1)

Mecânico líder (1)

Meio oficial de solda (1)

Meio-oficial (1)

Montador (1)

Motoboy (1)

Motorista (3)

Motorista carreteiro cnh E (85)

Motorista cnh D (3)

Motorista entregador (2)

Motorista truck – viagem (1)

Nutricionista produção (1)

Oficial pleno (5)

Operador de empilhadeira (2)

Operador de empilhadeira elétrica (2)

Operador de logística (10)

Operador de loja (11)

Operador de máquina (9))

Operador de ponte rolante (cabine) (1)

Operador de telemarketing (10)

Pedreiro (111)

Rasteleiro (10)

Recepcionista (5)

Repositor (8)

Servente de obras (8)

Soldador (1)

Supervisor (3)

Técnico de informática (1)

Técnico de segurança no trabalho (3)

Vendedor (20)

Vendedor externo – pj (3)

Vendedor interno (5)

Vendedor interno e externo e vendas por (20)

Vendedora (1)

Zelador (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Administrativo (4)

Agente de vendas (30)

Almoxarife (1)

Assistente administrativo (1)

Assistente de estoque junior (3)

Assistente de operações (1)

Assistente jurídico (1)

Atendente de loja (9)

Atendente de relacionamento (40)

Auxiliar administrativo (8)

Auxiliar de atendimento (1)

Auxiliar de jardinagem (1)

Auxiliar de planejamento (1)

Auxiliar de produção (5)

Auxiliar de serviços gerais – (banheirista) (8)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Carregador (4)

Embalador (4)

Mecânico (1)

Operador de teleatendimento (33)

Preparador de estruturas (1)

Serralheiro jr (4)

Soldador (1)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 879

879 Açougueiro (8)

Ajudante de carga e descarga (38)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (30)

Ajudante de cozinha (50)

Ajudante de obras (25)

Ajudante de pátio de sucata (11)

Ajudante de serralheiro (2)

Alinhador de direção (1)

Analista de contas (1)

Analista financeiro (1)

Armador de ferros (10)

Artífice de manutenção (4)

Assistente administrativo pcd (1)

Atendente de lanchonete (2)

Atendente de lojas pcd (4)

Auxiliar administrativo pcd (10)

Auxiliar de almoxarifado pcd (2)

Auxiliar de expedição pcd (5)

Auxiliar de linha de produção pcd (8)

Auxiliar de linha de produção (10)

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (3)

Auxiliar de manutenção extintores de incêndio (2)

Auxiliar de marceneiro (2)

Auxiliar de mecânico de autos (2)

Auxiliar de operação (20)

Auxiliar de produção (4)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Auxiliar de torneiro mecânico (1)

Auxiliar financeiro (2)

Auxiliar operacional de logística (20)

Balconista de açougue (5)

Borracheiro (2)

Caldeireiro montador (24)

Carpinteiro (28)

Chefe de serviço de limpeza (7)

Comprador pcd (1)

Consultor de vendas (2)

Contador (2)

Controlador de fluxo (1)

Corretor de imóveis (15)

Costureira de reparação de roupas (1)

Costureira em geral (1)

Costureira (7)

Cozinheiro geral (20)

Cozinheiro industrial (1)

Cozinheiro(a) (1)

Desinsetizador (2)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Embalador, a mão (25)

Empacotador, a mão pcd (12)

Encarregado de obras (10)

Enfermeiro pcd (1)

Fiscal de prevenção de perdas pcd (4)

Fiscal de salão/loja (1)

Forrador de móveis (1)

Fresador cnc (1)

Garçom (1)

Gerente administrativo (1)

Gerente de administração financeira (1)

Jardineiro (4)

Jardineiro pcd (20)

Líder de flv (1)

Lider de mercearia (1)

Mandrilhador (1)

Marceneiro (1)

Mecânico (20)

Mecânico de equipamentos linha amarela/terraplanagem (2)

Mecânico de equipamentos industriais pcd (1)

Mecânico de manutenção de ar condicionado (1)

Mecânico de prensas (1)

Mecânico de suspensão (3)

Mecânico de veículos (2)

Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) (2)

Mecânico montador pcd (2)

Meio oficial de cozinha (20)

Modelista (1)

Montador (1)

Montador pcd (1)

Montador de acessórios (2)

Motoboy (2)

Motofretista (3)

Motorista de caminhão munck (4)

Operador de caixa pcd (6)

Operador de caixa (15)

Operador de câmaras frias (2)

Operador de empilhadeira (14)

Operador de escavadeira (2)

Operador de extrusora (6)

Operador de fresadora (usinagem de madeira ) (1)

Operador de máquina de arame (3)

Operador de máquina de cortar, colar e dobrar papel (1)

Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias (1)

Operador de máquinas (4)

Operador de motoniveladora (2)

Operador de retroescavadeira (6)

Operador de rolo (1)

Operador de suporte técnico (telemarketing) (10)

Operador de vendas (lojas) pcd (10)

Operador de vendas (loja) (2)

Padeiro (25)

Pintor (1)

Pintor automotivo (1)

Pintor jatista (20)

Preparador de massa abrasiva (2)

Programador de máquinas - ferramenta com comando numérico (1)

Projetista eletrotécnico (2)

Promotor de vendas (1)

Rastreador de satélite (2)

Repositor - em supermercados (15)

Representante comercial (1)

Saladeira (1)

Salgadeiro (1)

Serralheiro (5)

Servente de obras (15)

Servente de serviços gerais (10)

Soldador (49)

Soldador de toldo (2)

Sondador (1)

Supervisor de carga e descarga (2)

Técnico de refrigeração (3)

Técnico em enfermagem pcd (3)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (1)

Técnico em mecânica industrial (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Torneiro mecânico (3)

Tratorista operador de roçadeira (4)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor externo (30)

Vendedor interno (7)

Vendedor porta a porta (10)

Vistoriador veicular (1)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 209

209 Ajudante de confeiteiro (1)

Ajudante de obras (4)

Ajudante de padeiro (6)

Assistente de cobrança (1)

Atendente de lojas pcd (1)

Atendente de padaria (2)

Atendente do setor de frios e laticínios pcd (10)

Auxiliar administrativo(1)

Auxiliar de cozinha (6)

Auxiliar de estoque (5)

Auxiliar de linha de produção pcd (11)

Auxiliar de logística pcd (1)

Babá (1)

Balconista (12)

Bombeiro hidráulico (1)

Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes (1)

Chapeiro (1)

Consultor de vendas (30)

Corretor de imóveis (20)

Cozinheiro de restaurante (3)

Cumim (1)

Embalador, a mão (10)

Encarregado administrativo (1)

Encarregado de estoque (2)

Gerente administrativo (1)

Marceneiro (1)

Motofretista (3)

Motorista de furgão (1)

Nutricionista (1)

Operador de caixa (1)

Operador de caixa pcd (10)

Operador de gravação (1)

Operador de pá carregadeira e tratores (1)

Pizzaiolo (1)

Promotor de vendas (1)

Promotor de vendas especializado (20)

Recreador (1)

Repositor - em supermercados pcd (10)

Sinaleiro de campo nas operações de máquinas e equipamentos de elevação (1)

Técnico de edificações (1)

Técnico mecânico em ar condicionado (1)

Tecnólogo em automação (1)

Vendedor de consórcio (10)

Vendedor interno (5)

Vendedor porta a porta (5)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 119

119 Acabador de mármore e granito (1)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar financeiro (1)

Camareira (6)

Conferente de carga e descarga (10)

Embalador pcd (30)

Líder de manutenção mecânica (1)

Mecânico de auto em geral (1)

Mecânico de caminhão (1)

Motofretista (4)

Motorista de caminhão (4)

Nutricionista (5)

Operador de caixa pcd (30)

Serralheiro (1)

Vendedor porta a porta (20)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 12

12 Açougueiro (1)

Ajudante de açougueiro (1)

Analista de logística (1)

Assistente de departamento pessoal (1)

Atendente de padaria (1)

Auxiliar administrativo (2)

Eletricista automotivo (1)

Operador de caixa (2)

Operador de munck (1)

Repositor de mercadorias (1)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 212

212 Acabador (2)

Agente de pátio (madeireira) (5)

Ajudante de padeiro (1)

Almoxarife (Vargem Alta) (1)

Apontador de obras (Vargem Alta) (1)

Auxiliar /analista de departamento pessoal (Castelo) (1)

Auxiliar administrativo (Vargem Alta) (1)

Auxiliar de almoxarifado (1)

Auxiliar de linha de produção (Castelo) (140)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de produção frigorífico (higienização noturna) (5)

Auxiliar de produção ração (Castelo) (1)

Auxiliar de secretaria (1)

Auxiliar de ti (1)

Carpinteiro de obras (Vargem Alta) (1)

Comprador (morar em Marataízes ou Itapemirim) (1)

Educador social (1)

Eletricista industrial (2)

Eletricista industrial (Castelo) (1)

Empregada doméstica (1)

Faxineiro pcd (1)

Gerente de comunicação (1)

Mecânico industrial (Castelo) (4)

Motoboy (1)

Motorista de caminhão cnh d (Vargem Alta) (1)

Operador de escavadeira (Vargem Alta) (1)

Operador de máquina patrol (Marataízes) (2)

Operador de máquinas cnh d (1)

Operador de motoniveladora cnh d (Vargem Alta) (1)

Operador de ponte (2)

Operador de retroescavadeira cnh d (Vargem Alta) (1)

Operador de rolo compactador (Vargem Alta) (1)

Orientador comercial (3)

Pedreiro (Marataízes) (5)

Resinador (Vargem Alta) (1)

Serralheiro (1)

Sinaleiro de trânsito pcd (5)

Técnico de manutenção de ar-condicionado (1)

Técnico em atendimento externo cnh a (1)

Técnico em construção civil (1)

Técnico em segurança do trabalho cnh ab (1)

Técnico em segurança do trabalho cnh ab (vargem alta) (2)

Terapeuta ocupacional (1)

Vendedor atacadista (1)

Vendedor de balcão (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor porta a porta (1)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 113

113 Ajudante de Ar-condicionado SPLIT (1)

Ajudante de confeitaria (3)

Ajudante de mecânico de automóveis (1)

Assistente administrativo (2)

Assistente de operações (2)

Atendente de padaria (3)

Auxiliar assistente de departamento pessoal (1)

Auxiliar de serviços gerais (13)

Auxiliar fiscal (1)

Caldeireiro (5)

Encarregado de viveiro (2)

Engenheiro de estruturas (1)

Engenheiro mecânico (1)

Gerente de loja (1)

Gerente de planejamento (1)

Lixador (8)

Maçariqueiro (8)

Mecânico a diesel (1)

Mecânico de automóveis (1)

Montador de estruturas (5)

Motorista caminhão munck (1)

Operador de auto blasting (2)

Operador de caixa (3)

Operador de guindauto (1)

Operador de roçadeira (1)

Projetista (3)

Soldador (5)

Soldador MIG (5)

Torneiro mecânico (1)

Vigilante (50)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 171

171 Ajudante de motorista (8)

Armador (5)

Assistente comercial (1)

Assistente de rh (1)

Assistente de vendas (1)

Atendente (1)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de estoquista (1)

Auxiliar de instalador (2)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de logística (16)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar de oficina (4)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar linha de produção (3)

Balconista (1)

Borracheiro (2)

Chapeiro (2)

Caixa (1)

Camareira (3)

Conferente (5)

Carpinteiro (5)

Cozinheiro (1)

Cozinheiro de lanchonete (1)

Garçom (3)

Garçom/atendente (1)

Governanta (1)

Montador de veículo (1)

Motoboy (1)

Motofrentista (1)

Motorista rodoviário (12)

Operador de caixa (2)

Operador de logística (3)

Operador de tratores (1)

Pedreiro (1)

Promotor de vendas (1)

Recepcionista (4)

Roçador / trabalhar rural (3)

Servente de obras (6)

Serviços gerais /carregador (1)

Técnico de instalação (1)

Técnico automotivo (1)

Técnico rede telecomunicações (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Trabalhador rural (30)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (6)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.