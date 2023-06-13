Assaí Atacadista contrata profissionais com deficiência

O Assaí Atacadista está com 15 vagas de emprego exclusivas para profissionais com deficiência. Os selecionados vão atuar na loja do bairro do Planalto de Carapina, na Serra, que deve ser inaugurada nos próximos meses.
De acordo com a empresa, as oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas e operacionais.
Entre os postos, estão:
- Fiscal de prevenção de perdas;
- Operador de caixa;
- Repositor;
- Empacotador.
Os interessados devem fazer o cadastro até 20 de junho, no site de carreira do Assaí. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e on-line.
Os profissionais vão receber remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e terão, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional.