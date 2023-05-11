Novo atacarejo na Serra vai gerar 500 vagas de emprego

Top Max Atacarejo que será inaugurado em junho na Serra Crédito: Divulgação

Um novo empreendimento do setor supermercadista deve abrir as portas a partir de junho deste ano na Serra e gerar 500 postos de trabalho entre diretos e indiretos. O Top Max Atacarejo, do Grupo ABR, terá investimentos na ordem de R$ 50 milhões e vai funcionar em Laranjeiras, em frente a rotatória do Ó.

As contratações já começaram e vai priorizar a mão de obra local. Os postos são para cargos para diversa áreas Também tem chances para pessoas com deficiência (pcd).

Os interessados devem enviar currículo para Whatsapp (27) 99699-9906 ou e-mail: [email protected]

O modelo de negócios vai unir atacado e varejo, com vendas voltadas para grandes e pequenas quantidades para famílias e comerciantes.

A loja terá 23 mil m², sendo 12 mil m² de área construída, 350 vagas de estacionamento, além de um complexo de lojas. Há um ano e meio o Grupo ABR inaugurou o supermercado Top Mais, em Vila Velha. A unidade da Serra, a Top Max, será a primeira do grupo empresarial no ramo de atacarejo.

Como se candidatar

Os interessados devem enviar currículo para:

Vagas

Fiscal de caixa

Açougueiro



Auxiliar de açougue

Auxiliar de padaria

Operador de depósito

Padeiro

Também tem chances para pessoas com deficiência (pcd).