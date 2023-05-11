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Contratações já começaram

Novo atacarejo na Serra vai gerar 500 vagas de emprego

Previsão é de que a loja seja aberta a partir de junho, com mais de 23 mil metros quadrados; veja como concorrer a uma das oportunidades disponíveis
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 mai 2023 às 09:25

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 09:25

Top Max Atacarejo que vai funcionar na Serra
Top Max Atacarejo que será inaugurado em junho na Serra Crédito: Divulgação
Um novo empreendimento do setor supermercadista deve abrir as portas a partir de junho deste ano na Serra e gerar 500 postos de trabalho entre diretos e indiretos. O Top Max Atacarejo, do Grupo ABR, terá investimentos na ordem de R$ 50 milhões e vai funcionar em Laranjeiras, em frente a rotatória do Ó.
As contratações já começaram e vai priorizar a mão de obra local. Os postos são para cargos para diversa áreas Também tem chances para pessoas com deficiência (pcd).
Os interessados devem enviar currículo para Whatsapp (27) 99699-9906 ou e-mail: [email protected].
O modelo de negócios vai unir atacado e varejo, com vendas voltadas para grandes e pequenas quantidades para famílias e comerciantes.
A loja terá 23 mil m², sendo 12 mil m² de área construída, 350 vagas de estacionamento, além de um complexo de lojas. Há um ano e meio o Grupo ABR inaugurou o supermercado Top Mais, em Vila Velha. A unidade da Serra, a Top Max, será a primeira do grupo empresarial no ramo de atacarejo.

Como se candidatar

Os interessados devem enviar currículo para:

Vagas

  • Fiscal de caixa
  • Açougueiro
  • Auxiliar de açougue
  • Auxiliar de padaria
  • Operador de depósito
  • Padeiro
  • Também tem chances para pessoas com deficiência (pcd).
Novo atacarejo na Serra vai gerar 500 vagas de emprego

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