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Expansão

Quatro novos supermercados no ES vão abrir 1.530 vagas de emprego

Grandes redes capixabas e até de fora do Estado vão abrir novas unidades de atacarejos e supermercados na Grande Vitória e no interior; veja os locais
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 fev 2023 às 19:43

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 19:43

Loja do Sempre Tem que vai funcionar em breve na Bahia
Loja do Sempre Tem vai ser inaugurada até junho em Jacaraípe, na Serra Crédito: Carone/Divulgação
O Espírito Santo vai ganhar nos próximos meses ao menos quatro novos supermercados e atacarejos. São investimentos de grandes redes varejistas capixabas e até de fora do Estado, sendo que alguns dos empreendimentos já estão em obras.
Ao todo, estão previstos 1.530 empregos nessas unidades, em cargos de vários níveis de escolaridade. Entre os novos estabelecimentos, dois serão construídos na Serra, região da Grande Vitória.
Há ainda unidades previstas ainda para o interior do Estado. Uma grande loja deve ser aberta em Pedro Canário, no Norte do Estado, e outra em Marataízes, no Litoral Sul.
Além dos empregos na etapa de construção, quando inaugurados esses empreendimentos vão abrir vagas de emprego para cargos como açougueiro, ajudante de manutenção, analista administrativo, atendente de loja, operador de caixa, auxiliar de cozinha, operador de empilhadeira, açougueiro e repositor.
Quatro novos supermercados no ES vão abrir 1.530 vagas de emprego

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O primeiro a inaugurar deve ser o novo atacarejo da marca Sempre Tem, que pertence ao Grupo Carone. O estabelecimento está sendo construído em Jacaraípe, na Serra. O valor do investimento não foi divulgado. Para a operação, devem ser contratados 250 colaboradores. 
O Grupo Osvaldo Perim, que tem rede de supermercados em Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, no Sul do Estado, se prepara para inaugurar uma loja em Marataízes. A previsão é de que a operação do novo supermercado comece até setembro, com a geração de 180 postos de trabalho.
Uma das novidades é a chegada do Assaí Atacadista, que se prepara para inaugurar a primeira unidade no Espírito Santo. O empreendimento vai funcionar na BR 101, na altura do bairro Valparaíso, na Serra.
O Assaí Atacadista foi fundado em 1974, em São Paulo, com foco no atendimento a clientes de micro e pequenas empresas
O Assaí Atacadista foi fundado em 1974, em São Paulo, com foco no atendimento a clientes de micro e pequenas empresas Crédito: Divulgação
Ao todo serão gerados 800 empregos, sendo 300 durante as obras e 500 postos diretos e indiretos quando entrar em operação. De acordo com a empresa, as obras estão em estágio inicial e a nova loja será inaugurada este ano.
Já no Norte do Estado, o grupo Casagrande vai construir uma unidade em Pedro Canário. Uma área de mais de 9,5 mil m² no bairro Camilo Cola foi arrematada em um leilão promovido pela prefeitura.
A expectativa é de que sejam gerados 300 empregos, sendo 100 durante as obras e 200 postos diretos quando entrar em operação. A previsão é que as obras comecem em março de 2023 e a inauguração deve ocorrer em março de 2024.

Novos supermercados e vagas no ES

► Grupo Osvaldo Perim
Onde vai funcionar: Marataízes
Quando vai funcionar: até setembro
Vagas de emprego: 180

 Grupo Casagrande
Onde vai funcionar: Pedro Canário
Quando vai funcionar: março de 2024
Vagas de emprego: 300, sendo 100 durante as obras e 200 postos diretos quando entrar em operação

► Assaí Atacadista
Onde vai funcionar: Serra
Quando vai funcionar: ao longo de 2023
Vagas de emprego: 800, sendo 300 durante as obras e 500 postos diretos e indiretos quando entrar em operação

► Grupo Carone
Onde vai funcionar: Serra
Quando vai funcionar: até junho
Vagas de emprego: 250

Outros supermercados têm vagas de emprego abertas

Mesmo sem previsão de abertura de novas lojas, os grupos Epa e Coutinho estão com mais de 260 vagas de emprego abertas para contratação imediata.
As vagas são para trabalhar nas unidades do Epa, Mineirão e Brasil Atacarejo (Grupo Epa); e em lojas do Extrabom, Extraplus e Atacado Vem (Grupo Coutinho). Confira abaixo:

Grupo Epa

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected], sem esquecer de informar o nome do cargo no campo do assunto.
  • Vagas: 200 para as atuais lojas das marcas Epa, Brasil Atacarejo e Mineirão.
  • Operador de caixa
  • Repositor
  • Açougueiro
  • Fiscal de loja
  • Padeiro
  • Confeiteiro
  • Operador de câmara fria

Grupo Coutinho

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira do grupo empresarial.
  • Vagas: 61 para as atuais lojas das marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem.
  • Operador de caixa
  • Açougueiro
  • Repositor
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Auxiliar de produção
  • Repositor de depósito
  • Operador de frios
  • Cozinheiro
  • Motorista de caminhão
  • Operador de logística 
  • Nutricionista
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Embalador
  • Recepcionista de estacionamento

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