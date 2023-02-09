Quatro novos supermercados no ES vão abrir 1.530 vagas de emprego

► Grupo Osvaldo Perim

Onde vai funcionar: Marataízes

Quando vai funcionar: até setembro

Vagas de emprego: 180

► Grupo Casagrande

Onde vai funcionar: Pedro Canário

Quando vai funcionar: março de 2024

Vagas de emprego: 300, sendo 100 durante as obras e 200 postos diretos quando entrar em operação



► Assaí Atacadista

Onde vai funcionar: Serra

Quando vai funcionar: ao longo de 2023

Vagas de emprego: 800, sendo 300 durante as obras e 500 postos diretos e indiretos quando entrar em operação



► Grupo Carone

Onde vai funcionar: Serra

Quando vai funcionar: até junho

Vagas de emprego: 250

