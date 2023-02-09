Quatro novos supermercados no ES vão abrir 1.530 vagas de emprego

O Espírito Santo vai ganhar nos próximos meses ao menos quatro novos supermercados
e atacarejos. São investimentos de grandes redes varejistas capixabas e até de fora do Estado, sendo que alguns dos empreendimentos já estão em obras.
Ao todo, estão previstos 1.530 empregos nessas unidades, em cargos de vários níveis de escolaridade. Entre os novos estabelecimentos, dois serão construídos na Serra, região da Grande Vitória.
Há ainda unidades previstas ainda para o interior do Estado. Uma grande loja deve ser aberta em Pedro Canário
, no Norte do Estado, e outra em Marataízes
, no Litoral Sul.
Além dos empregos na etapa de construção, quando inaugurados esses empreendimentos vão abrir vagas de emprego para cargos como açougueiro, ajudante de manutenção, analista administrativo, atendente de loja, operador de caixa, auxiliar de cozinha, operador de empilhadeira, açougueiro e repositor.
O primeiro a inaugurar deve ser o novo atacarejo da marca Sempre Tem, que pertence ao Grupo Carone. O estabelecimento está sendo construído em Jacaraípe
, na Serra. O valor do investimento não foi divulgado. Para a operação, devem ser contratados 250 colaboradores.
O Grupo Osvaldo Perim, que tem rede de supermercados em Cachoeiro de Itapemirim
e Castelo
, no Sul do Estado, se prepara para inaugurar uma loja em Marataízes. A previsão é de que a operação do novo supermercado comece até setembro, com a geração de 180 postos de trabalho.
Uma das novidades é a chegada do Assaí Atacadista, que se prepara para inaugurar a primeira unidade no Espírito Santo. O empreendimento vai funcionar na BR 101
, na altura do bairro Valparaíso, na Serra.
Ao todo serão gerados 800 empregos, sendo 300 durante as obras e 500 postos diretos e indiretos quando entrar em operação. De acordo com a empresa, as obras estão em estágio inicial e a nova loja será inaugurada este ano.
Já no Norte do Estado
, o grupo Casagrande vai construir uma unidade em Pedro Canário. Uma área de mais de 9,5 mil m² no bairro Camilo Cola foi arrematada em um leilão promovido pela prefeitura.
A expectativa é de que sejam gerados 300 empregos, sendo 100 durante as obras e 200 postos diretos quando entrar em operação. A previsão é que as obras comecem em março de 2023 e a inauguração deve ocorrer em março de 2024.
Mesmo sem previsão de abertura de novas lojas, os grupos Epa e Coutinho estão com mais de 260 vagas de emprego abertas para contratação imediata.
As vagas são para trabalhar nas unidades do Epa, Mineirão e Brasil Atacarejo (Grupo Epa); e em lojas do Extrabom, Extraplus e Atacado Vem (Grupo Coutinho). Confira abaixo:
Como se candidatar:
os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]
, sem esquecer de informar o nome do cargo no campo do assunto.
Como se candidatar:
os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira
do grupo empresarial.