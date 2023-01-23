Grandes indústrias vão abrir 5.133 empregos e investir R$ 3,7 bi no ES

Obras do novo galpão da Extrafruti, em Viana Crédito: Divulgação/Extrafruti

O Espírito Santo vai receber, ao menos, R$ 3,7 bilhões de investimentos e gerar 5.133 empregos com a expansão de negócios e a chegada de novas empresas em território capixaba. Os recursos estão previstos para serem aplicados a partir de 2023, conforme a Bússola de Investimentos da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

O mapeamento dos principais projetos observa a aplicação de dinheiro no Estado em um horizonte de cinco anos. Dentro desse prazo, a previsão é de que sejam anunciados 391 projetos, totalizando R$ 27,3 bilhões em investimentos.

“Teremos pela frente uma série de investimentos a serem realizados no Estado. Os empresários veem o Espírito Santo como um Estado organizado e que tem um bom ambiente de negócios. Entre 2019 e 2022, os municípios do Espírito Santo tiveram uma taxa média de crescimento anual de 3%, segundo o Indicador de Ambiente de Negócios (IAN) 2022 do Observatório da Indústria da Findes”, declara a presidente da Findes, Cris Samorini.

Pelo menos três dos empreendimentos previstos estarão instalados em Linhares. Um deles é a multinacional Olam, com atuação nos segmentos de café, especiarias, açúcar, grãos e nozes, que está investindo em uma fábrica de café solúvel. A indústria está em final de montagem, e a operação está prevista para começar em abril deste ano, com a geração de 350 empregos, conforme informações do prefeito do município, Bruno Marianelli.

“Trata-se de um investimento importante, que vai além da industrialização. A empresa vai utilizar matéria-prima da região que é o café, reforçando a importância da agricultura para o nosso Estado. Isso acaba estimulando o produtor, eleva o nível da industrialização e gera emprego de qualidade na cidade”, comenta o prefeito.

Em Viana, a Extrafruti - líder na distribuição de flores, frutas, legumes e verduras - vai mudar para uma nova sede. O investimento de R$ 60 milhões para obras de um novo galpão em Areinha está sendo tocado por um fundo imobiliário do banco BTG Pactual.

“O centro de distribuição será ampliado e modernizado. Estamos nos preparando para atender a demanda de nossos clientes, que estão em processo de expansão, que é o caso do Carone e do Extrabom. A previsão é começar a operar em março deste ano e aumentar entre 15% e 20% o total de colaboradores”, ressalta o diretor-presidente da Extrafruti, Leonardo Venâncio Lourenço.

A Natufert iniciou em 2022 sua expansão fabril. Com base em Ibatiba, a empresa está investindo R$ 7 milhões na ampliação, sendo que metade do valor já foi gasto e o restante será aplicado neste ano.

O objetivo é aumentar as áreas de estocagem e melhorias no setor produtivo da fábrica. Segundo o diretor técnico da Natufert, Mauricio Cota, a primeira parte da expansão da fábrica foi finalizada em dezembro passado e agora irão iniciar a segunda parte do plano de crescimento, com o aumento na produção. Serão criadas cerca de 40 vagas de emprego ainda este ano para trabalhar na fábrica como auxiliar de produção.

A terceira fábrica da Perfilados Rio Doce (PRD), do Grupo RGD Aços do Brasil, está sendo construída no bairro Jacuhy, na Serra. A empresa especializada na produção de soluções metálicas está investindo cerca de R$ 260 milhões na primeira etapa do projeto e deve gerar 100 empregos durante a construção e 300 postos quando entrar em operação. As obras estão previstas para terminar no final de 2024.

“Estamos terminando a fase da terraplanagem para começar o processo de fabricação do novo galpão. A conclusão está prevista para o final do ano que vem”, destacou o diretor-presidente da empresa, Ronaldo Roque Campo.

A área de tecnologia também deve ficar em alta. Um bom exemplo é a startup W. Dental, que vai receber uma aporte financeiro de R$ 6,7 milhões, para aceleração da empresa. Parte desse recurso já foi liberado no ano passado e o restante vai estar disponível em 2023. A liberação do recurso segue um cronograma firmado com o Fundo de Investimento em Participação do Espírito Santo (Funses1), gerido pela TM3 Capital.

“Em 2022, dobramos de tamanho e a nossa meta é triplicar novamente. Estamos ampliando nossa base de atuação, inclusive com atividades no Espírito Santo. Para isso, vamos investir no nosso time”, comenta o co-fundador da W. Dental e CEO Igor de Freitas Pereira.

INVESTIMENTOS E EMPREGOS PREVISTOS PARA 2023

Olam

A multinacional Olam, com atuação global nos segmentos de café, especiarias, açúcar, grãos e nozes, investe em uma fábrica de café solúvel em Linhares. Para implantar a indústria, a empresa anunciou investimento da ordem de US$ 130 milhões (cerca de R$ 707 milhões). A operação está prevista para começar em 2023, com a contratação de cerca de 350 funcionários para atividades operacionais e administrativas.

Britânia

A fábrica de eletrodomésticos da Britânia vai funcionar no distrito de Bebedouros, em Linhares, e contar com um investimento de R$ 200 milhões na primeira parte do projeto, que contempla a construção de um galpão de distribuição e uma fábrica. A previsão é de que sejam gerados de 1 mil a 1,2 mil empregos, podendo chegar a 2 mil contratações, quando estiver em pleno funcionamento. A estimativa é de que as operações comecem no segundo semestre.

Suzano

A Suzano, que atua na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, anuncia a intenção de construir uma fábrica de papel tissue e conversão em Aracruz. O projeto, ainda sujeito à aprovação por parte do Conselho de Administração da companhia, prevê que a unidade terá capacidade para produzir 60 mil toneladas anuais de tissue, produto a ser convertido em papel higiênico e papel toalha. O investimento estimado será na ordem de R$ 600 milhões. O projeto levará dois anos até estar concluído. Durante o período das obras, a previsão é de que sejam gerados 300 postos de trabalho. Após o início da produção, cerca de 200 colaboradores, diretos e indiretos, trabalharão na unidade.

Unidade da Chocolates Garoto Crédito: Chocolates Garoto/Divulgação

Garoto

A Chocolates Garoto fará um investimento de R$ 160 milhões em suas operações para 2023, com foco na modernização e na ampliação da unidade de Vila Velha, com a implementação de uma nova linha de produção. Os recursos seguem o conceito de indústria 4.0, que garante maior eficiência e inteligência operacional. O total de empregos gerados não foi divulgado pela empresa.

Imetame

A construção do novo porto da Imetame, em Aracruz, vai custar R$ 1,7 bilhão, e tem como conceito um Complexo de Terminais Privados modelado para atender os mais diversos setores produtivos, oferecendo terminais especializados em diferentes tipos de cargas, como contêiner, carga geral e grãos. As obras começaram em meados de 2021 e tem previsão de durar três anos, com a geração de 650 empregos diretos e mais 300 indiretos.

Quando o porto entrar em atividade, com a sua capacidade máxima, estão estimadas 640 oportunidades diretas e outras 1.000 indiretas. As contratações serão feitas via Sine ou na página de carreira da empresa.

W.Dental

A startup terá um aporte financeiro de R$ 6,7 milhões do Fundo de Investimento em Participação do Espírito Santo (Funses1), gerido pela TM3 Capital. Parte deste dinheiro já foi liberado e o restante deve estar disponível ao longo de 2023. A operadora dental digital triplicou de tamanho em 2022 e a meta deste ano é triplicar novamente este ano. Por enquanto, no Espírito Santo, as contratações devem ocorrer na área comercial, com três chances.

Blend Coffee

A Blend Coffee - indústria de processamento de café conilon original de Linhares e com atuação no Sul da Bahia - está investindo R$ 30 milhões na construção de uma nova planta para centralizar e aumentar em 80% a sua capacidade de produção anual, passando de 1 milhão para 1,8 milhões de sacas por ano. A estimativa é de que sejam gerados entre 50 e 70 empregos diretos.

Extrafruti

A Extrafruti realiza um investimento de R$ 60 milhões, tocado por um fundo imobiliário do banco BTG Pactual, para obras de um novo galpão em Areinha, Viana. A previsão é de que sejam contratados entre 200 e 300 profissionais. As operações devem começar no final de março.

Natufert

A Natufert, fábrica de fertilizantes sediada em Ibatiba, anunciou que fará um investimento de R$ 7 milhões para ampliar a produção. Inicialmente foram investidos R$ 3,5 milhões em 2022, e neste ano o projeto de expansão continua. Com isso, cerca de mais 40 vagas de emprego vão ser criadas no segundo semestre deste ano. As oportunidades, para trabalhar na fábrica, são para auxiliar de produção. A capacidade de estocagem, hoje em 10 mil m³, vai para 15 mil m³. Isso vai possibilitar que a produção do fertilizante chegue a 40 mil toneladas/ano em 2023.

Perfilados Rio Doce