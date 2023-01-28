Saiba quais são os principais erros ao procurar emprego na internet

01

Não ter um objetivo claro

A primeira falha que você pode cometer é não definir qual é o seu objetivo profissional. Ter clareza sobre a própria carreira e saber qual é a função que você quer desempenhar é fundamental. Além disso, reflita sobre localização da empresa, faixa salarial e modelo de trabalho (presencial, híbrido ou remoto) que você deseja.

02

Não ter uma rotina de busca

Não espere que as oportunidades entrem pela sua caixa de e-mail. Reserve horários específicos na sua rotina para buscar vagas, candidatar-se, avaliar respostas, agendar e se preparar para entrevistas. Inclua um período para fazer atualizações no seu perfil.

03

Não manter perfis atualizados

Se um RH chegasse hoje no seu Linkedin, qual seria a impressão que ele teria a seu respeito? Deixar as informações desatualizadas e incompletas pode arruinar todo o seu esforço de localizar oportunidades.

04

Dados de contato desatualizados ou inativos

Se você está buscando ativamente uma oportunidade de emprego, precisa ficar atento. Uma pessoa de RH pode tentar entrar em contato com você a qualquer momento. Garanta que os seus dados de telefone e e-mail estejam corretos, mantenha o seu celular por perto e verifique a sua caixa de mensagens.

05

Concorrer apenas a vagas de grandes empresas

Não se inscreva apenas para oportunidades em grandes empresas ou aquelas que você conhece. Essas são as vagas mais concorridas e com processos mais complexos e demorados. Fique atento às vagas anunciadas por pequenas empresas também.

06

Concorrer apenas a oportunidades anunciadas

Outro erro é concorrer apenas a vagas que já foram divulgadas em redes sociais. Existem muitas oportunidades que as empresas nem chegam a anunciar. Visite as páginas de carreiras de empresas na sua cidade, procure por vagas e se cadastre diretamente. Entre em contato direto com as áreas de RH dessas empresas oferecendo o seu perfil e perguntando sobre previsão de futuras contratações na sua área.

07

Desconsiderar a sua rede de contatos

Não esqueça de utilizar a sua rede de contatos para localizar vagas de emprego na sua área. Fale para as pessoas próximas, ou que já trabalharam com você, sobre sua busca por oportunidades. Elas podem indicar você ou encontrar vagas abertas para o seu perfil profissional.

08

Não usar palavras chaves ao cadastrar o currículo

O candidato precisa ter atenção para as palavras escolhidas para o currículo. Como boa parte dos processos seletivos é feito pela internet e passam por busca automatizada, é necessário que o cadastro responda a essas buscas. Fazer um currículo pela internet é bem diferente do que aqueles documentos impressos entregues pessoalmente.

09

Não falar sobre suas experiências

Os cadastros on-line permitem que o candidato relate suas experiências, vivências e sobre o quanto a pessoa está preparada para participar do processo seletivo. Por isso, potencialize o seu discurso, fale mais de você e de seus diferenciais.

10

Não pesquisar sobre o cargo

Para se candidatar a uma vaga na internet, o profissional precisa fazer uma organização prévia. O primeiro passo é pesquisar um pouco sobre a função que quer ocupar, seguido pela empresa que tem vontade de trabalhar e funções que deseja ocupar. Com uma busca prévia, é possível verificar as palavras-chaves que são comuns a todos os cargos, e a construção do seu perfil deve seguir esses critérios. A regra vale tanto para cadastro em sites de empresas quanto na construção da página do Linkedin. Lembre-se que não é apenas o recrutador que vai ver o seu currículo. A seleção será feita por meio de inteligência artificial, justamente utilizando essas palavras-chaves que se repetem em uma mesma área de atuação.

11

Se inscrever para qualquer vaga

Aquela regra de se candidatar para qualquer vaga não vale para a internet. Procure se candidatar a uma vaga que tenha 80% do perfil. Se candidatar por se candidatar, não adianta. Por exemplo: ser contador e se inscrever para uma vaga no marketing. Caso não tenha a vaga desejada, faça o cadastro no banco de currículos. Alguns candidatos costumam falar mal das páginas de carreira porque não sabem fazer o cadastro de forma correta. Confira o perfil da vaga e veja o que o contratante quer do profissional.

12

Mentir no currículo

A mentira é considerada muito grave pelos recrutadores. Há candidatos que inflam o perfil e relatam habilidades que não têm. A tática pode funcionar como filtro, mas, na hora da entrevista, os entrevistadores costumam identificar o que não é verdadeiro.

13

Não fazer networking da maneira correta

Quem quer mudar de emprego ou de área precisa conhecer pessoas que trabalham em determinada empresa e verificar o que o mercado espera de um profissional. Na internet, há várias opções de cursos gratuitos que podem ajudar o candidato a se aperfeiçoar. Para ser visto, é importante ter pessoas estratégicas entre os contatos do Linkedin. E como vai ser essa interação? Por meio de curtidas e comentários. Com esse tipo de relacionamento, a pessoa vai se lembrar de você em futuras oportunidades.

14

Bate-boca e opinião extremada nas redes sociais

Apesar de o currículo ser a apresentação do candidato, as redes sociais são vasculhadas pelos recrutadores. Bate-boca, opiniões extremadas, reclamação das empresas, de ex-chefes e como a vida está difícil eliminam o candidato. Além disso, algumas pessoas transformam o Linkedin em um muro das lamentações. Se você está em busca de uma recolocação, não fale mal de onde você trabalhou.

15

Não criar um bom conteúdo