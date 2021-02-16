94 sites e ferramentas para procurar emprego na internet com segurança

A internet se tornou ferramenta fundamental para quem procura emprego e estágio, principalmente porque, com a pandemia do novo coronavírus, não dá para sair batendo perna por aí de empresa em empresa atrás de uma vaga.
Sem sair de casa, e até pelo celular, é possível fazer cadastros em diversas plataformas e ficar de olho nas oportunidades. Com muitas empresas adotando o trabalho em home office, é possível se candidatar para uma vaga em qualquer lugar do Brasil ou do mundo.
Para quem busca uma colocação, o primeiro passo é elaborar um currículo. Mas o trabalhador precisa ter cuidado com erros de digitação e português, fato este que pode eliminar um candidato.
Muitos trabalhadores acreditam que é só pegar o documento e colocar informações de qualquer jeito. Não é bem assim. É necessário adaptar o documento de acordo com a vaga em que ele está disposto a concorrer.
Em seguida, o profissional deve fazer cadastros de currículos em sites de empresas, por meio da página de carreiras, e de consultorias de recrutamento e seleção. Nestes portais, é possível conferir os postos de trabalho abertos. Confira abaixo onde procurar uma vaga.
O Sine também informa pela rede mundial de computadores, e por aplicativo, quais são as ofertas de trabalho em todo o Brasil, por meio do portal do emprego Emprega Brasil. Pela ferramenta, é possível verificar os cargos disponíveis, receber alerta de vagas, entre outras facilidades. Os Sines da Grande Vitória têm plataformas próprias que enviam alertas de vagas.
A diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Lara Satlher, orienta que é interessante o candidato manter o currículo e o cadastro sempre atualizados nessas páginas e plataformas, inclusive com informações corretas do e-mail e do telefone.
“Os recrutadores entram em contato com os candidatos por um desses canais. É importante ficar atento a isso. Quem procura emprego precisa estar sempre disponível para possíveis contatos e entrevistas. Pesquise sobre as consultorias que temos no Estado e as empresas que contam com páginas de carreiras em seus endereços eletrônicos”, destaca.
Ao procurar emprego pela internet, o profissional precisa ficar atento também a segurança para que o sonho de conquistar uma vaga não se torne um pesadelo. Uma boa dica é sempre se cadastrar em sites de empresas conhecidas, evitando, assim, que seus dados sejam utilizados por criminosos.
VEJA ONDE ENCONTRAR AS VAGAS
Sine
As vagas do Sine de todo o país estão disponíveis no portal do emprego Emprega Brasil. Na ferramenta, há informações sobre requisitos dos cargos, benefícios, valor do salário, localidade e tipo de contratação.
Se o trabalhador se interessar pela vaga, com um clique em “Quero Esta Vaga” ele será direcionado para agendar a entrevista. Outro recurso oferecido pelo Ministério do Trabalho, é o aplicativo Sine Fácil. Para ter acesso, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular. No momento, a plataforma só está disponível para aparelhos com Android.
- Onde acessar as vagas: no site Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho
Sine Estadual
O Sine Estadual informa os postos de trabalho abertos nas agências de Cariacica, Anchieta, Aracruz, Barra de São Francisco, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Nova Venécia e São Mateus. Neste caso, é necessário observar qual é a forma de atendimento, se por e-mail ou presencial.
Onde acessar as vagas: no site da Secretaria Estadual do Trabalho (Setades)
Sines municipais
As agências do Sine da Grande Vitória, ligados às prefeituras, têm canais disponíveis para atendimento ao trabalhador, inclusive com alerta de vagas.
- Onde acessar as vagas:
- Prefeitura da Serra
- Prefeitura de Vitória
- Prefeitura de Vila Velha
A Agência do Trabalhador de Cariacica recebe currículo dos trabalhadores por e-mail. Os candidatos devem preencher o formulário disponível no site da prefeitura, colocando no campo assunto o código da vaga e a função.
Onde acessar as vagas: no site da prefeitura.
Consultorias de recrutamento e seleção no ES
Faça um cadastro do currículo nos sites consultoria e recrutamento e seleção. Elas não costumam divulgar o nome de quem está contratando, mas disponibilizam o detalhamento de cada função.
- Onde acessar as vagas:
- Rhopen
- Psicoespaço
- Psico Store
- Selecta
- Center RH
- Kato Consultoria
- Lince Humanização
Outras plataformas de vagas com oferta de vagas no país
- Como acessar a vaga:
- 99Jobs
- 99Freelas (para freelancer)
- Betha
- Cia de Talentos (estágio e trainee)
- Catho
- Empregos
- Linkedin vagas
- Vagas.com
- Manager
- Recruta Simples
- Revelo
- Curriculum
- Infojobs
- Neuvoo
- Tranposco (estágio, freela e emprego)
- Trovit
- Jooble
- Indeed
- Trabalha Brasil
- Banco Nacional do Emprego (BNE)
- Emprego Ligado
- GoVagas
- Deficiente Online
- Jurídico vagas
- CVEngenharia
- Net Empregos
- Seek
- Jobatus
Empresas do ES que divulgam vagas
Empresas instaladas no Espírito Santo contam com páginas de carreiras em seus sites, onde divulgam as oportunidades abertas:
Estágio e trainee
- Como encontrar as vagas:
- CIEE
- Super Estágios
- IEL
- Portal do Estágio
- Nube
- Across.Jobs
- Companhia de Estágios
- Seja trainee
Plataformas para diversidade e inclusão
Plataformas por área de atuação
- Como encontrar a vaga:
- AB Jobs: setor automotivo e mobilidade
- About Me: área de saúde e cosméticos
- Agcareers: biotecnologia e agricultura
- Carreira Fashion: moda; é possível fazer a assinatura como profissional, estagiário ou freelancer
- Casa e Café: cuidados pessoais e domésticos
- Icon Talent: área de tecnologia da informação (TI)
- MeuADV: área jurídica
- Seleção Engenharia: engenharia e arquitetura; os candidatos podem pleitear posições no Brasil e nos Estados Unidos
- Select Humans For Energy: setor elétrico
Aplicativos
Para ter acesso, é necessário baixar as ferramentas na loja de aplicativos do seu celular.
- Como acessar as vagas:
- Sine Fácil (Android)
- AndroidGlassdoor (Android e IOS)
- Linkedin Vagas (Android e IOS)
CONFIRA OUTRAS DICAS
01
Atualize seu currículo
Primeiramente, o candidato deve reformular o currículo e os perfis profissionais on-line nas plataformas cadastradas, atualizando experiências recentes e suas habilidades.
02
Cuidado
Ao elaborar o currículo, o profissional não pode ter pressa. É preciso ter cuidado com erros de digitação e português, pois esse é um fator que pode eliminar um candidato. Muitos trabalhadores acreditam que é só pegar o documento e colocar informações de qualquer jeito. Não é bem assim. É necessário adaptar o documento de acordo com a vaga em que ele está disposto a concorrer.
03
Visitas
Visite os sites com frequência para consultar as novas oportunidades de emprego abertas. Em alguns casos, é importante atualizar o cadastro. Se você se candidatou a uma vaga e ela não está mais disponível, é sinal de que você não participou da seleção. A partir daí, veja o que pode ser melhorado para que seu currículo chame à atenção dos recrutadores.
04
Propósitos
Procure fazer o cadastro para concorrer somente às vagas que estão de acordo com o seu perfil e propósito profissional.
05
Rotina
Crie uma rotina de busca por vagas e mantenha a consistência nesta rotina de acesso às consultorias de Recursos Humanos.
06
Atualização
Procure sempre aprimorar o seu currículo para torná-lo mais atraente, direto e transparente. Aproveite para pesquisar quais os cursos podem ser feitos para tornar seu cadastro mais atrativo, por exemplo.
07
Atenção
Ao fazer um cadastro, certifique-se que o e-mail e o telefone estão informados corretamente. Algumas empresas podem dar retorno por meio eletrônico. Outra observação importante é estar atento ao telefone. Quem procura emprego precisa estar sempre disponível, caso contrário pode perder a vaga.
08
Rede de contatos
Avise aos seus amigos e ex-colegas de trabalho sobre a sua disponibilidade para trabalho. Isso vai facilitar a indicação para uma futura oportunidade.
09
Redes sociais
Siga os perfis das consultorias nas redes sociais para ser informado de novas oportunidades. Há ainda empresas que costumam divulgar as vagas abertas em suas páginas. Além disso, seguir organizações e profissionais que você admira pode ser uma boa estratégia.
10
Perfil
Torne suas redes sociais mais atrativas. Falar sobre conquistas profissionais, experiências e entregas mais relevantes podem contar pontos. Lembre-se que cada vez mais as empresas utilizam as redes sociais para pesquisar seus candidatos.
11
Setores em crescimento
Estar sempre informado nas tendências do mercado e em áreas que mostram crescimento pode ser uma boa estratégia para quem busca novas oportunidades.
12
Aproveite os cursos on-line
Use o tempo disponível para fazer cursos on-line. Várias plataformas disponibilizam seus conteúdos gratuitamente, permitindo que as pessoas se qualifiquem durante a pandemia. Isso pode ser um diferencial em seu currículo.
13
Faça uma conta no Linkedin
O momento pode ser muito bom para criar uma conta na maior plataforma à nível profissional. As conexões estreitam relacionamento com novos contatos em sua área de interesse. Lembre-se dos amigos, ex-colegas de trabalho e antigos professores, eles podem conhecer alguém que esteja com alguma vaga aberta. Outra possibilidade bem válida é participar de eventos on-line e grupos de Facebook e WhatsApp que compartilham vagas de emprego.
14
Prepare-se para entrevistas on-line
Com a quarentena, as entrevistas on-line passaram a ser um hábito comum. No entanto, esteja preparado para essa nova realidade. Tenha cuidado com a roupa que usa, os ruídos ao redor e a iluminação do ambiente em que você está no momento da entrevista.
15
Segurança
O sonho em conquistar uma vaga de emprego pode se tornar um pesadelo se o profissional não tomar cuidado com a segurança. Procure acessar e cadastrar o seu currículo apenas em sites de consultorias conhecidas. Forneça informações apenas para sites https (protocolo de segurança).
16
Desconfiança
Desconfie de vagas imediatas e com propostas muito longe da realidade, podem ser cilada. Faça contato com a empresa por outros meios para verificar a veracidade das informações. Criminosos podem usar armadilhas para atrair e extorquir as pessoas. Fique atento ao golpe do emprego. O mais comum deles é fazer cobranças para participar de uma seleção.
17
Checagem
Sempre que encontrar uma vaga anunciada, faça a checagem se a vaga está disponível no site da consultoria de origem.
18
Arquivos
Tenha cuidado ao baixar arquivos (raramente consultorias enviam formulários e outros arquivos que precisem ser baixados).
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Antivírus
Mantenha um bom sistema de antivírus atualizado em seu computador e celular. Isso previne invasões no sistema.
Fonte: diretora técnica da Kato Consultoria, Roberta Kato; diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Lara Satlher; e analista de comunicação digital da Rhopen, Fábio Santos.