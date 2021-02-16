94 sites e ferramentas para procurar emprego na internet com segurança

01

Atualize seu currículo

Primeiramente, o candidato deve reformular o currículo e os perfis profissionais on-line nas plataformas cadastradas, atualizando experiências recentes e suas habilidades.

02

Cuidado

Ao elaborar o currículo, o profissional não pode ter pressa. É preciso ter cuidado com erros de digitação e português, pois esse é um fator que pode eliminar um candidato. Muitos trabalhadores acreditam que é só pegar o documento e colocar informações de qualquer jeito. Não é bem assim. É necessário adaptar o documento de acordo com a vaga em que ele está disposto a concorrer.

03

Visitas

Visite os sites com frequência para consultar as novas oportunidades de emprego abertas. Em alguns casos, é importante atualizar o cadastro. Se você se candidatou a uma vaga e ela não está mais disponível, é sinal de que você não participou da seleção. A partir daí, veja o que pode ser melhorado para que seu currículo chame à atenção dos recrutadores.

04

Propósitos

Procure fazer o cadastro para concorrer somente às vagas que estão de acordo com o seu perfil e propósito profissional.

05

Rotina

Crie uma rotina de busca por vagas e mantenha a consistência nesta rotina de acesso às consultorias de Recursos Humanos.

06

Atualização

Procure sempre aprimorar o seu currículo para torná-lo mais atraente, direto e transparente. Aproveite para pesquisar quais os cursos podem ser feitos para tornar seu cadastro mais atrativo, por exemplo.

07

Atenção

Ao fazer um cadastro, certifique-se que o e-mail e o telefone estão informados corretamente. Algumas empresas podem dar retorno por meio eletrônico. Outra observação importante é estar atento ao telefone. Quem procura emprego precisa estar sempre disponível, caso contrário pode perder a vaga.

08

Rede de contatos

Avise aos seus amigos e ex-colegas de trabalho sobre a sua disponibilidade para trabalho. Isso vai facilitar a indicação para uma futura oportunidade.

09

Redes sociais

Siga os perfis das consultorias nas redes sociais para ser informado de novas oportunidades. Há ainda empresas que costumam divulgar as vagas abertas em suas páginas. Além disso, seguir organizações e profissionais que você admira pode ser uma boa estratégia.

10

Perfil

Torne suas redes sociais mais atrativas. Falar sobre conquistas profissionais, experiências e entregas mais relevantes podem contar pontos. Lembre-se que cada vez mais as empresas utilizam as redes sociais para pesquisar seus candidatos.

11

Setores em crescimento

Estar sempre informado nas tendências do mercado e em áreas que mostram crescimento pode ser uma boa estratégia para quem busca novas oportunidades.

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Aproveite os cursos on-line

Use o tempo disponível para fazer cursos on-line. Várias plataformas disponibilizam seus conteúdos gratuitamente, permitindo que as pessoas se qualifiquem durante a pandemia. Isso pode ser um diferencial em seu currículo.

13

Faça uma conta no Linkedin

O momento pode ser muito bom para criar uma conta na maior plataforma à nível profissional. As conexões estreitam relacionamento com novos contatos em sua área de interesse. Lembre-se dos amigos, ex-colegas de trabalho e antigos professores, eles podem conhecer alguém que esteja com alguma vaga aberta. Outra possibilidade bem válida é participar de eventos on-line e grupos de Facebook e WhatsApp que compartilham vagas de emprego.

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Prepare-se para entrevistas on-line

Com a quarentena, as entrevistas on-line passaram a ser um hábito comum. No entanto, esteja preparado para essa nova realidade. Tenha cuidado com a roupa que usa, os ruídos ao redor e a iluminação do ambiente em que você está no momento da entrevista.

15

Segurança

O sonho em conquistar uma vaga de emprego pode se tornar um pesadelo se o profissional não tomar cuidado com a segurança. Procure acessar e cadastrar o seu currículo apenas em sites de consultorias conhecidas. Forneça informações apenas para sites https (protocolo de segurança).

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Desconfiança

Desconfie de vagas imediatas e com propostas muito longe da realidade, podem ser cilada. Faça contato com a empresa por outros meios para verificar a veracidade das informações. Criminosos podem usar armadilhas para atrair e extorquir as pessoas. Fique atento ao golpe do emprego. O mais comum deles é fazer cobranças para participar de uma seleção.

17

Checagem

Sempre que encontrar uma vaga anunciada, faça a checagem se a vaga está disponível no site da consultoria de origem.

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Arquivos

Tenha cuidado ao baixar arquivos (raramente consultorias enviam formulários e outros arquivos que precisem ser baixados).

19

Antivírus