Com novos lançamentos, construtoras abrirão 6 mil empregos no ES em 2021

Loteamento da CBL em Linhares é um dos investimentos previstos para o ano no setor Crédito: CBL/Divulgação

O mercado imobiliário está em alta. Entre as razões estão a queda na taxa de juros e as facilidades concedidas para quem quer investir na casa própria. Esses bons ventos fizeram o setor da construção civil liderar as contratações no Espírito Santo em 2020 e puxar a economia capixaba , otimismo que se mantém para 2021.

"Os juros nunca foram tão baixos quanto agora, e isso tem um peso muito grande porque facilita a aquisição de imóveis. Tivemos também uma série de lançamentos durante o ano passado e devemos ter mais agora", disse o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon), Paulo Baraona.

As vagas que serão criadas ao longo do ano no setor serão para funções como pedreiro, pintor, marceneiro, eletricista, técnico em edificações, engenheiro e auxiliar de obras. Algumas dessas oportunidades, inclusive, já estão abertas.

LANÇAMENTOS E OPORTUNIDADES

A Argo Construtora, por exemplo, terá lançamentos ao longo do ano em bairros como Jardim Camburi, em Vitória , Itaparica e Praia da Costa, em Vila Velha . As obras dos novos edifícios deverão gerar 2.100 oportunidades diretas e indiretas ainda neste ano.

Já o fundo de investimento imobiliário Opportunity lança em breve no Espírito Santo o projeto de um bairro planejado, o Costa Nova, em Vila Velha. A previsão é de que sejam gerados 3 mil empregos diretos e indiretos com as obras. A primeira fase consiste na construção de quatro condomínios com 12 torres e 1.500 apartamentos, além de escritórios, lojas comerciais e serviços.

A iUrban Empreendimentos deve lançar até junho dois novos empreendimentos, o iU.01 e o iU.02, em Jardim Camburi e Jardim da Penha, respectivamente. Serão gerados, nas duas construções, 65 empregos nos seis primeiros meses de obra.

Na MRV, são 180 chances ao longo de 2021. Desse total, 30 são para cadastramento de corretores autônomos para reforçar as equipes de vendas e 150 cargos para as equipes de obras. A empresa está com 10 empreendimentos em construção nas cidades de Serra, Cariacica, Vila Velha e Viana.

Nos próximos três meses, a Morar Construtora também deve abrir 250 postos de trabalho no Estado em seus novos lançamentos. Deste total, 43 oportunidades de emprego já estão abertas em janeiro.

LOTEAMENTOS

Empreendimentos de loteadoras também estão previstos para 2021 em todo o Estado. A Vaz Desenvolvimento Imobiliário se prepara para lançar um projeto em Santa Leopoldina. A previsão é de que sejam abertos 670 postos de trabalho. O investimento contará com três fases. A primeira será um condomínio de chácaras, na sequência, um restaurante e, por último, um hotel.

O empreendimento, na fase inicial, irá gerar 80 empregos diretos e 100 indiretos. Já para a construção de casas, serão cerca de 400 oportunidades de trabalho. Para o funcionamento da estrutura de hotel e restaurante, a previsão é de que sejam contratados 50 profissionais.

No primeiro semestre de 2021, a loteadora CBL vai lançar empreendimentos em Linhares, Fundão, Ibiraçu e Viana. As vagas de emprego, entretanto, só serão informadas a partir de fevereiro.

CONFIRA AS VAGAS

Argo Construtora

Vagas: com os novos empreendimentos programados para 2021, a previsão é de que sejam abertas 2.100 vagas, diretas e indiretas. Também há previsão de 1.000 chances para 2022 e 2023.

Currículo: as contratações ainda não começaram. O local de entrega dos currículos ainda será divulgado.

Morar Construtora

Vagas: a previsão é de que sejam abertas 250 vagas de emprego nos primeiros três meses do ano. Deste total, 43 já estão abertas neste mês de janeiro. São elas:

Obras

Técnicos em edificações (2)

Auxiliar de RH (1)

Almoxarife (1)

Estagiários engenharia civil (3)

Carpinteiros (5)

Eletricista (1)

Pedreiros (10)

Pintores (7)

Auxiliares de obra (3)

Administrativo

Analista de RH (1)

Assistente de RH (1)

Estagiário de RH (1)

Estagiários engenharia civil / arquitetura (3)

Consultores de vendas (2)

Analista de marketing (1)

Estagiário de marketing (1)

Currículo: podem ser encaminhados para o site. Além do cadastro via internet, os interessados têm a opção de entregar o currículo ou preencher o formulário em qualquer canteiro de obras da construtora na Grande Vitória.

iUrban Empreendimentos

Vagas: a construtora tem dois lançamentos previstos para este ano. Ao todo, serão 65 postos de trabalho, sendo 40 na obra de Jardim Camburi e 25 na de Jardim da Penha. As obras começam em março e julho, respectivamente.

Ed iU.01 - Jardim Camburi

Engenheiro (1)

Técnico em edificações (1)

Apontarife (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar geral (5)

Carpinteiro (15)

Pedreiro (15)

Ed iU.02 - Jardim da Penha

Engenheiro (1)

Técnico em edificações (1)

Apontarife (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar Geral (5)

Carpinteiro (8)

Pedreiro (8)

Currículos: os interessados poderão enviar o currículo para o e-mail [email protected] os interessados poderão enviar o currículo para o e-mail

MRV

Vagas: a construtora terá 180 vagas. A empresa está cadastrando 30 corretores autônomos para reforçar a equipe de vendas. Já nos canteiros de obras, conforme previsão de novos lançamentos, serão abertos 150 postos de trabalho.

Currículo: os profissionais que desejarem se credenciar à MRV como autônomos podem enviar o currículo pelo WhatsApp (27) 98190-0088, ou por meio do e-mail [email protected]. Para as vagas nas obras, os trabalhadores podem se cadastrar no Sine.

Vaz Desenvolvimento Imobiliário

Vagas: a loteadora se prepara para lançar um grande projeto em Santa Leopoldina, com um total de 670 oportunidades. O empreendimento, na fase de implantação do condomínio de chácaras, irá gerar 80 empregos diretos e 100 indiretos. Já para a construção de casas serão aproximadamente 400 postos de trabalho. Para o funcionamento da estrutura de hotel e restaurante serão cerca de 50 pessoas empregadas diretamente. O Projeto Eco Vaz fará parte do empreendimento, com a preservação de áreas verdes e fauna local. Para isso será necessário aproximadamente 40 profissionais.

Currículo: a loteadora ainda não está contratando, mas logo após o registro e o licenciamento ambiental fará a divulgação das vagas e como os interessados podem se candidatar. A intenção da Vaz é aproveitar a mão de obra do povo quilombola, presente na região de Santa Leopoldina.

CBL Loteamento

Vagas: a loteadora programou quatro lançamentos para o primeiro semestre de 2021. As vagas de emprego serão informadas a partir de fevereiro. Os empreendimento serão localizados em Linhares, Fundão, Ibiraçu e Viana.

Currículo: a partir de fevereiro deve ser informado para onde o candidato deve enviar o currículo.

Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário

Vagas: o projeto consiste em um bairro planejado, Costa Nova, e será instalado em Vila Velha. O empreendimento conta com várias etapas e deve gerar 3 mil postos de trabalho diretos e indiretos durante a fase de obras.