Reality show

Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual

Paredão era contra os chamados "Eternos"
Estadão Conteúdo

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 11:44

Jordana foi a eliminada desta quinta-feira, 16, no BBB 26. A sister disputou a berlinda com Ana Paula Renault e Juliano, mas acumulou 71,80% dos votos. Juliano e Ana Paula tiveram 26,14% e 2,06%, respectivamente.
No discurso da eliminação, o apresentador Tadeu Schmidtdestacou a trajetória de Jordana e a rivalidade com Juliano e Ana Paula. "Você foi muito importante para o BBB", afirmou ele.
O primeiro finalista do BBB 26 será revelado ao público nesta sexta-feira, 17. A aguardada prova do Top 3 será feita em duas etapas. Na maioria das edições, ela ocorreu como prova de resistência, mas, neste ano, o Ministério Público Federal (MPF) notificou a TV Globo e pediu o encerramento das restrições mais extremas que o BBB propõe.

Porcentagem de votos

Na edição de 2026, o programa está utilizando um novo sistema de votação: o Voto Único, onde cada CPF pode votar uma única vez por Paredão, agora conta 70% de peso no resultado. O Voto Torcida, onde é possível votar várias vezes por Paredão, contou com 30% de peso. O resultado da eliminação é a média ponderada dos dois formatos, considerando os diferentes pesos. Veja as porcentagens:
- Jordana: Média: 71,80%- Voto Único: 71,99%- Voto da Torcida: 71,34%
- Juliano: Média: 26,14%- Voto Único: 25,66%- Voto da Torcida: 27,27%
- Ana Paula: Média: 2,06%- Voto Único: 2,35%- Voto da Torcida: 2,35%
Relembre a formação do Paredão
O líder Leandro Boneco indicou Jordana ao Paredão, justificando que eles tiveram alguns embates e que, além de tudo, ela foi a única adversária que restou no jogo.

Ana Paula foi a mais votada pela casa, com apenas dois votos. Em seguida, Jordana utilizou o contragolpe, puxou Juliano e completou a formação do Paredão. A dinâmica da semana não contou com Prova do Anjo nem Bate e Volta.

