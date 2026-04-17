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Ex-casal

Belo e Viviane protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"

Atores de 'Três Graças' formaram casal nos anos 1990 e 2000; Hoje em dia, os dias interpretam Misael e Consuelo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 11:39

Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana Reprodução/ TV Globo

Na última quarta-feira (15), o público foi surpreendido com uma cena romântica na novela "Três Graças": um beijo entre Misael, personagem de Belo, e Consuelo, vivida por Viviane Araújo. O momento ganhou ainda mais destaque ao som de "Reinventar", um dos maiores sucessos da carreira do cantor.


A cena viralizou nas redes sociais e levantou rumores entre os fãs, já que a canção, em teoria, teria sido feita para Gracyanne Barbosa, ex-esposa do cantor. De acordo com o G1, o achismo não se confirma: a musa inspiradora da música não é Viviane Araújo nem Gracyanne, e sim a esposa de Jefferson Junior, um dos compositores.                                       

A história de Belo e Viviane

O relacionamento entre os dois durou cerca de uma década, com direito a noivado e tatuagem com o nome um do outro. Em 2002, com a prisão de Belo, o relacionamento passou por momentos de instabilidade, mas Viviane não deixou de prestar apoio ao cantor.


O fim da relação aconteceu em 2007, com rumores de infidelidade. Logo depois, Belo e Gracyanne Barbosa assumiram um relacionamento.


Apesar da história de amor, o casal demonstra profissionalismo em cena. Belo interpreta Misael e Viviane é a Consuelo na trama das nove. Os personagens ainda vão reatar o namoro em "Três Graças". 

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