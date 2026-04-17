Belo e Viviane protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"

Na última quarta-feira (15), o público foi surpreendido com uma cena romântica na novela "Três Graças": um beijo entre Misael, personagem de Belo, e Consuelo, vivida por Viviane Araújo. O momento ganhou ainda mais destaque ao som de "Reinventar", um dos maiores sucessos da carreira do cantor.
A cena viralizou nas redes sociais e levantou rumores entre os fãs, já que a canção, em teoria, teria sido feita para Gracyanne Barbosa, ex-esposa do cantor. De acordo com o G1, o achismo não se confirma: a musa inspiradora da música não é Viviane Araújo nem Gracyanne, e sim a esposa de Jefferson Junior, um dos compositores.
O relacionamento entre os dois durou cerca de uma década, com direito a noivado e tatuagem com o nome um do outro. Em 2002, com a prisão de Belo, o relacionamento passou por momentos de instabilidade, mas Viviane não deixou de prestar apoio ao cantor.
O fim da relação aconteceu em 2007, com rumores de infidelidade. Logo depois, Belo e Gracyanne Barbosa assumiram um relacionamento.
Apesar da história de amor, o casal demonstra profissionalismo em cena. Belo interpreta Misael e Viviane é a Consuelo na trama das nove. Os personagens ainda vão reatar o namoro em "Três Graças".