Belo e Viviane protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"

Na última quarta-feira (15), o público foi surpreendido com uma cena romântica na novela "Três Graças": um beijo entre Misael, personagem de Belo, e Consuelo, vivida por Viviane Araújo. O momento ganhou ainda mais destaque ao som de "Reinventar", um dos maiores sucessos da carreira do cantor.





A cena viralizou nas redes sociais e levantou rumores entre os fãs, já que a canção, em teoria, teria sido feita para Gracyanne Barbosa, ex-esposa do cantor. De acordo com o G1, o achismo não se confirma: a musa inspiradora da música não é Viviane Araújo nem Gracyanne, e sim a esposa de Jefferson Junior, um dos compositores.