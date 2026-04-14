"Uma das melhores plateias do Brasil", diz Lúcio Mauro Filho após apresentação em Vitória

Lúcio Mauro Filho e Bruno Mazzeo compartilharam admiração pela cidade Crédito: Reprodução Instagram @luciomaurofilhooficial

A passagem de Lúcio Mauro Filho e Bruno Mazzeo por Vitória, com a peça "Gostava mais dos pais", foi marcada não apenas pelos aplausos, mas também por um reconhecimento especial ao público capixaba. Em publicação nas redes sociais, Lúcio celebrou a recepção calorosa da cidade e destacou o carinho recebido durante a temporada no Teatro Universitário da Ufes.

Lúcio afirmou que, desde que estraram a peça, em 2024, esperava ansioso pela vinda a essa praça.

Vitória é uma das melhores plateias do Brasil, um povo que ama cultura

O retorno à capital capixaba, no entanto, não aconteceu como inicialmente planejado. Segundo o artista, a estreia na cidade estava prevista desde 2024, mas acabou adiada após um acidente que resultou na fratura de seu pé, poucos dias antes da temporada.

A vontade de não perder o encontro com o público falou mais alto. Ainda em recuperação, ele decidiu remarcar as apresentações cerca de dois meses após a cirurgia, mesmo sem a certeza de estar totalmente recuperado.

Não sabia se eu estaria 100 % para essa viagem , mas não quis saber, nem que tivesse que fazer a peça de bota, não perderia a chance de me reencontrar com o público capixaba

O esforço valeu a pena. As sessões tiveram casa cheia, mesmo em um fim de semana concorrido na cidade, com atrações de peso acontecendo simultaneamente, como apresentações de Denise Fraga, o show da banda Guns N' Roses e a tradicional Festa da Penha. Para ele, a forte adesão reforça o perfil cultural do público capixaba. "Só uma cidade que ama a cultura e sabe tão bem receber, para oferecer tanta coisa legal num fim de semana", concluiu.

Lúcio Mauro Filho também elogiou a cidade e a hospitalidade local, definindo Vitória como “mais encantadora do que nunca” e agradecendo o acolhimento recebido durante toda a estadia. Ele ainda fez questão de citar parceiros e profissionais envolvidos na produção e na realização da temporada.

Ao se despedir, deixou uma mensagem direta ao público: “Até a próxima, Vitória! Terra amada do meu coração!”. Bruno Mazzeo também registrou a passagem pelo Espírito Santo.