Silva é acusado de dívida de aluguel no ES; cantor nega cobrança, afirma portal

Cantor Silva Crédito: Globo/Fábio Rocha

O cantor capixaba Silva teve o nome envolvido em uma disputa judicial por suposta dívida de aluguel em Vitória. Segundo o portal Leo Dias, a proprietária do imóvel, localizado no bairro Fradinhos, afirma que o artista e seu irmão, Lucas Silva, apontado como responsável pela gestão do contrato, estariam acumulando meses de atraso no pagamento.

Segundo ela, os débitos teriam começado no fim de 2025 e já se aproximariam de cinco meses sem quitação, o que teria gerado uma dívida inicial em torno de R$ 47 mil. Em declarações, a dona do imóvel relata dificuldades financeiras e diz depender diretamente do aluguel para sustento e apoio à família.

A discussão sobre os valores é um dos pontos centrais do caso. A proprietária afirmou ao portal Leo Dias que o contrato mais recente fixava o aluguel em R$ 13 mil mensais, valor que, segundo ela, já estaria abaixo do mercado para um imóvel avaliado em cerca de R$ 6 milhões, com estimativa de locação próxima a R$ 17 mil.

Ela também alega que houve pagamentos antecipados sem sua autorização, incluindo valores destinados a anos futuros, como um repasse de aproximadamente R$ 25 mil referente a 2028. Na prática, segundo a versão dela, esse valor corresponderia a cerca de R$ 2 mil por mês, bem abaixo do valor contratual, o que teria gerado desequilíbrio no acordo e ampliado o prejuízo financeiro.

Silva no Na Vista Crédito: Monique Janut

Defesa de Silva nega inadimplência

Do outro lado, a defesa do cantor nega qualquer inadimplência e sustenta que os pagamentos foram realizados, inclusive com valores antecipados para períodos futuros da locação. O advogado do artista aponta ainda uma possível irregularidade na intermediação do contrato, afirmando que existem versões diferentes do documento apresentadas à Justiça, o que teria sido reconhecido no processo.

A disputa ganha contornos ainda mais delicados diante das inconsistências apontadas e do envolvimento de um corretor na negociação. Até o momento, a Justiça não teria identificado elementos suficientes para confirmar a falta de pagamento, o que impede decisões mais imediatas, como uma eventual ordem de despejo.

Procurados pela reportagem de HZ, Silva e sua assessoria foram acionados, mas não retornaram até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.