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Polêmica

Silva é acusado de dívida de aluguel no ES; cantor nega cobrança, afirma portal

De acordo com o portal Léo Dias, cantor tem nome ligado a caso com versões conflitantes. Defesa nega inadimplência e aponta falhas em contrato
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 15:41

Cantor Silva
Cantor Silva Crédito: Globo/Fábio Rocha
O cantor capixaba Silva teve o nome envolvido em uma disputa judicial por suposta dívida de aluguel em Vitória. Segundo o portal Leo Dias, a proprietária do imóvel, localizado no bairro Fradinhos, afirma que o artista e seu irmão, Lucas Silva, apontado como responsável pela gestão do contrato, estariam acumulando meses de atraso no pagamento. 
Segundo ela, os débitos teriam começado no fim de 2025 e já se aproximariam de cinco meses sem quitação, o que teria gerado uma dívida inicial em torno de R$ 47 mil. Em declarações, a dona do imóvel relata dificuldades financeiras e diz depender diretamente do aluguel para sustento e apoio à família. 
A discussão sobre os valores é um dos pontos centrais do caso. A proprietária afirmou ao portal Leo Dias que o contrato mais recente fixava o aluguel em R$ 13 mil mensais, valor que, segundo ela, já estaria abaixo do mercado para um imóvel avaliado em cerca de R$ 6 milhões, com estimativa de locação próxima a R$ 17 mil.
Ela também alega que houve pagamentos antecipados sem sua autorização, incluindo valores destinados a anos futuros, como um repasse de aproximadamente R$ 25 mil referente a 2028. Na prática, segundo a versão dela, esse valor corresponderia a cerca de R$ 2 mil por mês, bem abaixo do valor contratual, o que teria gerado desequilíbrio no acordo e ampliado o prejuízo financeiro.
Silva no Na Vista
Silva no Na Vista Crédito: Monique Janut

Defesa de Silva nega inadimplência

Do outro lado, a defesa do cantor nega qualquer inadimplência e sustenta que os pagamentos foram realizados, inclusive com valores antecipados para períodos futuros da locação. O advogado do artista aponta ainda uma possível irregularidade na intermediação do contrato, afirmando que existem versões diferentes do documento apresentadas à Justiça, o que teria sido reconhecido no processo.
A disputa ganha contornos ainda mais delicados diante das inconsistências apontadas e do envolvimento de um corretor na negociação. Até o momento, a Justiça não teria identificado elementos suficientes para confirmar a falta de pagamento, o que impede decisões mais imediatas, como uma eventual ordem de despejo.
Procurados pela reportagem de HZ, Silva e sua assessoria foram acionados, mas não retornaram até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.
Com informações do portal Léo Dias.

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