"Apaixonado pelo povo capixaba", revela Marcos Mion em visita ao ES

O apresentador Marcos Mion esteve no Espírito Santo no último final de semana para gravações especiais do Caldeirão com Mion. Com exclusividade para HZ, Mion revelou que a viagem teve um sabor diferente ao mergulhar no "caminho da fé" do povo local durante a Festa da Penha. Segundo ele, a conexão com o estado capixaba se tornou ainda mais profunda.

O Espírito Santo é uma terra muito especial, o povo é muito especial. Eu sou sempre muito bem recebido aqui

Segundo ele, a sinergia desta vez foi mais forte por terem dividido emoções reais, o que o faz sentir que agora tem um "pé um pouquinho mais fincado aqui".

Fé e tradição

Mion esteve no Convento da Penha, em Vila Velha, um dos cenários mais icônicos do estado, para registrar histórias de devoção que atravessam gerações. A proposta da equipe do Caldeirão é destacar a grandiosidade da Festa da Penha, considerada um dos maiores eventos marianos do Brasil, mostrando os relatos de promessas e esperança que movem milhares de fiéis.

Marcos Mion no ES Crédito: Diego Araújo

Após participar da festa da padroeira do ES, a equipe partiu para o Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, onde recebeu o ator Carmo Dalla Vecchia para gravações.

"Deixa quieto esse segredo!"

Além da emoção das gravações, Mion entrou no clima de descontração e provou que já conhece bem o "jeitinho" capixaba. Em uma interação nas redes sociais, ele brincou com a famosa fama dos capixabas de serem discretos e não "divulgarem" demais as belezas do estado para evitar que fiquem lotadas.