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"Apaixonado pelo povo capixaba", revela Marcos Mion em visita ao ES

"Pé um pouquinho mais fincado aqui": em fala exclusiva, Mion abre o coração sobre sua relação com o estado e se diverte com a fama de "discreto" do povo local
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 14 de Abril de 2026 às 15:53

O apresentador Marcos Mion esteve no Espírito Santo no último final de semana para gravações especiais do Caldeirão com Mion. Com exclusividade para HZ, Mion revelou que a viagem teve um sabor diferente ao mergulhar no "caminho da fé" do povo local durante a Festa da Penha. Segundo ele, a conexão com o estado capixaba se tornou ainda mais profunda.
O Espírito Santo é uma terra muito especial, o povo é muito especial. Eu sou sempre muito bem recebido aqui
Segundo ele, a sinergia desta vez foi mais forte por terem dividido emoções reais, o que o faz sentir que agora tem um "pé um pouquinho mais fincado aqui".

Fé e tradição

Mion esteve no Convento da Penha, em Vila Velha, um dos cenários mais icônicos do estado, para registrar histórias de devoção que atravessam gerações. A proposta da equipe do Caldeirão é destacar a grandiosidade da Festa da Penha, considerada um dos maiores eventos marianos do Brasil, mostrando os relatos de promessas e esperança que movem milhares de fiéis.
Marcos Mion no ES
Marcos Mion no ES Crédito: Diego Araújo
Após participar da festa da padroeira do ES, a equipe partiu para o Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, onde recebeu o ator Carmo Dalla Vecchia para gravações.

"Deixa quieto esse segredo!"

Além da emoção das gravações, Mion entrou no clima de descontração e provou que já conhece bem o "jeitinho" capixaba. Em uma interação nas redes sociais, ele brincou com a famosa fama dos capixabas de serem discretos e não "divulgarem" demais as belezas do estado para evitar que fiquem lotadas.
Respondendo a uma publicação no Instagram de HZ, Mion escreveu: "Podem deixar que não vou convidar ninguém pra vir, meus amigos capixabas! Deixa quieto esse segredo!", acompanhado de emojis de risada.

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