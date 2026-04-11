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Histórias de fé

Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Logo na manhã deste sábado (11), Mion marcou presença em um dos pontos mais simbólicos da celebração: o Convento da Penha
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 11 de Abril de 2026 às 13:56

Marcos Mion visitou o Convento da Penha
Marcos Mion visitou o Convento da Penha Crédito: Will Loyola
O apresentador da TV Globo, Marcos Mion, desembarcou no Espírito Santo para uma gravação especial do Caldeirão com Mion, que vai destacar as histórias de devoção do povo capixaba durante a Festa da Penha.
Logo na manhã deste sábado (11), Mion marcou presença em um dos pontos mais simbólicos da celebração: o Convento da Penha. O local é o principal cenário da festa religiosa e reúne milhares de fiéis todos os anos, sendo considerado um dos maiores eventos marianos do Brasil.

Histórias de fé e tradição

A proposta da equipe do Caldeirão com Mion é mergulhar nas histórias que tornam a Festa da Penha tão especial. Durante a passagem pelo Espírito Santo, o apresentador deve acompanhar de perto relatos de fé, promessas e tradições que atravessam gerações.
A escolha do evento não é por acaso. A Festa da Penha é uma das manifestações religiosas mais emblemáticas do país, reunindo multidões em missas, romarias e momentos de devoção que transformam Vila Velha em um verdadeiro centro de peregrinação.
E, para isso, nada mais emblemático do que acompanhar de perto uma das maiores festas marianas do Brasil, que todos os anos reúne milhares de pessoas movidas por devoção, tradição e esperança.

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