Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Marcos Mion visitou o Convento da Penha Crédito: Will Loyola

O apresentador da TV Globo, Marcos Mion, desembarcou no Espírito Santo para uma gravação especial do Caldeirão com Mion, que vai destacar as histórias de devoção do povo capixaba durante a Festa da Penha.

Logo na manhã deste sábado (11), Mion marcou presença em um dos pontos mais simbólicos da celebração: o Convento da Penha. O local é o principal cenário da festa religiosa e reúne milhares de fiéis todos os anos, sendo considerado um dos maiores eventos marianos do Brasil.

Histórias de fé e tradição

A proposta da equipe do Caldeirão com Mion é mergulhar nas histórias que tornam a Festa da Penha tão especial. Durante a passagem pelo Espírito Santo, o apresentador deve acompanhar de perto relatos de fé, promessas e tradições que atravessam gerações.

A escolha do evento não é por acaso. A Festa da Penha é uma das manifestações religiosas mais emblemáticas do país, reunindo multidões em missas, romarias e momentos de devoção que transformam Vila Velha em um verdadeiro centro de peregrinação.