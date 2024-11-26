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Bombou

Marcos Mion publica vídeo com capixaba autista que viralizou dançando em escola

"Você brilhou", disse o apresentador da Globo sobre o vídeo de Paulo Roberto. Na postagem original, capixaba reproduz uma coreografia do filme "Moana"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 11:09

Marcos Mion publica vídeo com Paulo Roberto, o capixaba que viralizou dançando música de 'Moana'
Marcos Mion publica vídeo com Paulo Roberto, que viralizou dançando música de 'Moana' Crédito: Reprodução/Instagram/@marcosmion/@paulorobertosioli
Amor, liberdade e inclusão. Essas três palavras resumem bem o vídeo do jovem Paulo Roberto Sioli, de 16 anos. O capixaba viralizou neste mês com um vídeo dançando a música “De nada”, do filme "Moana", no pátio da Escola Estadual, em Vitória. E não demorou muito para encantar muitas pessoas, incluindo o apresentador da TV Globo, Marcos Mion. Ele é pai de Romeu, de 18 anos, que é diagnosticado com autismo.
Com mais de 300 mil visualizações, o capixaba - que é autista nível 1 - aparece fazendo a coreografia do personagem Maui, dublado pelo ator Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock. Após a postagem, feita no Instagram do próprio jovem, Mion fez questão de procurar o capixaba para fazer uma live e repercutir ainda mais o vídeo.
“Esse vídeo mudou o meu dia. Ele simplesmente brilhou e encantou milhões de pessoas pelo Brasil afora. E eu fiz questão de falar isso para ele, porque ele precisava ouvir”, disse Marcos Mion, que se destaca na defesa dos direitos das pessoas com autismo. 
“Eu vi o seu vídeo, cara. Você fez muito bem. Paulo, você brilhou e me fez virar um torcedor do Paulo. Nunca deixe ninguém falar que você não pode cantar, não pode dançar. Você pode tudo. Você ilumina o mundo, o mundo é um lugar melhor porque você está nele.”
Paulo disse ainda que já perdeu as contas de quantas vezes assistiu ao filme. “Eu gosto mais da parte quando Maui se transforma em animais. Na sequência, Mion também diz que já viu várias vezes Moana. “Eu adoro também. O Maui é muito legal, ele é forte e corajoso”.
Paulo Roberto com a mãe Aline Rosa
Paulo Roberto com a mãe Aline Rosa Crédito: Arquivo pessoal/Aline Rosa
A mãe do Paulo, Aline Rosa, revelou ao apresentador que ficou emocionada quando recebeu o vídeo. “Quando eu recebi o vídeo, chorei. Eu falei assim: ‘Meu Deus, o meu filho estava se sentindo muito feliz, alegre’. E para a gente é muito gratificante. Ali ele pode se expressar de todas as formas, independente de tudo ao redor”.
“O Paulo é autista, mas também tem um retardo mental. São duas coisas. E eu fico muito preocupada com ele na escola, de alguma coisa acontecer e eu não estar presente. Dois meses antes eu percebi que ele chegou meio triste em casa. Eu perguntei se as pessoas estavam conversando com ele, mas disse que só um pouco. O Paulo tem 16 anos, é um garotão e tem tudo para fazer amizade. Mas quando vi o vídeo eu falei: ‘Quer saber, deixa ele ser feliz, ele precisa se sentir livre’, finalizou Aline.

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