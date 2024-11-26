Marcos Mion publica vídeo com capixaba autista que viralizou dançando em escola

Marcos Mion publica vídeo com Paulo Roberto, que viralizou dançando música de 'Moana' Crédito: Reprodução/Instagram/@marcosmion/@paulorobertosioli

Amor, liberdade e inclusão. Essas três palavras resumem bem o vídeo do jovem Paulo Roberto Sioli, de 16 anos. O capixaba viralizou neste mês com um vídeo dançando a música “De nada”, do filme "Moana", no pátio da Escola Estadual, em Vitória. E não demorou muito para encantar muitas pessoas, incluindo o apresentador da TV Globo, Marcos Mion. Ele é pai de Romeu, de 18 anos, que é diagnosticado com autismo.

Com mais de 300 mil visualizações, o capixaba - que é autista nível 1 - aparece fazendo a coreografia do personagem Maui, dublado pelo ator Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock. Após a postagem, feita no Instagram do próprio jovem, Mion fez questão de procurar o capixaba para fazer uma live e repercutir ainda mais o vídeo.

“Esse vídeo mudou o meu dia. Ele simplesmente brilhou e encantou milhões de pessoas pelo Brasil afora. E eu fiz questão de falar isso para ele, porque ele precisava ouvir”, disse Marcos Mion, que se destaca na defesa dos direitos das pessoas com autismo.

“Eu vi o seu vídeo, cara. Você fez muito bem. Paulo, você brilhou e me fez virar um torcedor do Paulo. Nunca deixe ninguém falar que você não pode cantar, não pode dançar. Você pode tudo. Você ilumina o mundo, o mundo é um lugar melhor porque você está nele.”

Paulo disse ainda que já perdeu as contas de quantas vezes assistiu ao filme. “Eu gosto mais da parte quando Maui se transforma em animais. Na sequência, Mion também diz que já viu várias vezes Moana. “Eu adoro também. O Maui é muito legal, ele é forte e corajoso”.

Paulo Roberto com a mãe Aline Rosa Crédito: Arquivo pessoal/Aline Rosa

A mãe do Paulo, Aline Rosa, revelou ao apresentador que ficou emocionada quando recebeu o vídeo. “Quando eu recebi o vídeo, chorei. Eu falei assim: ‘Meu Deus, o meu filho estava se sentindo muito feliz, alegre’. E para a gente é muito gratificante. Ali ele pode se expressar de todas as formas, independente de tudo ao redor”.