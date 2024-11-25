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Magia do Natal

Confira a programação da Caravana de Natal da Coca-Cola pelo ES

Os tradicionais caminhões iluminados vão levar a magia do Natal para diversos municípios capixabas em dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 17:54

Caravana da Coca-Cola no Natal de 2023
Caravana da Coca-Cola no Natal de 2023 Crédito: Instagram/@cocacola_br
Já tradicional pelas ruas do Espírito Santo, ela está de volta: a Caravana de Natal da Coca-Cola! Os caminhões iluminados vão levar um show de luzes e a magia do Natal para diversos municípios capixabas de 3 a 22 de dezembro. A primeira cidade que vai receber a caravana é a Serra, e Guarapari será a última. A capital do Estado e outras cidades da Grande Vitória também estão confirmadas. Confira a lista completa no fim da matéria.
O tema da campanha de Natal da Coca-Cola deste ano é “Desperte o Papai Noel que há em você”. No Brasil, serão mais de 200 cidades contempladas.
Caravana da Coca-Cola no Natal de 2023
Caravana da Coca-Cola no Natal de 2023 Crédito: Instagram/@cocacola_br

Confira dias e horários da Caravana de Natal no ES:

  • Vitória
  • Quando: 15/12
  • Horário: a partir das 18h
  • Rota: Saída no Extrabom Jardim Camburi (Mata da Praia Jardim da Penha Praia do Canto e Shopping Vitória), passando pela orla de Camburi, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Santa Lúcia e Enseada do Suá

  • Baixo Guandu
  • Quando: 10/12
  • Horário: a partir das 18h
  • Rota a definir

  • Barra de São Francisco
  • Quando: 11/12
  • Horário: a partir das 18h
  • Rota a definir

  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Quando: 19/12
  • Horário: a partir das 18h
  • Rota a definir

  • Castelo
  • Quando: 20/12
  • Horário: a partir das 18h
  • Rota a definir

  • Domingos Martins
  • Quando: 21/12
  • Horário: a partir das 18h
  • Rota: a definir

  • Guaçuí
  • Quando: 18/12 
  • Horário: a partir das 18h
  • Rota a definir 

  • Guarapari
  • Quando: 22/12
  • Horário: a partir das 18h
  • Rota: Orla Praia do Morro Centro Praia das Castanheiras, passando por Muquiçaba, Morro Atalaia e Centro

  • Linhares
  • Quando: 14/12 
  • Horário: a partir das 18h
  • Rota: Araça Três Barras Interlagos Palmital Boa Vista Planalto
  • Horário: a partir das 20h
  • Rota: Santa Cruz e Povoação

  • Marataízes
  • Quando: 16/12 
  • Horário: a partir das 18h
  • Rota a definir

  • Pinheiros
  • Quando: 12/12
  • Horário: a partir das 18h
  • Rota: do Bairro Pinheirinho a Praça Baiana Boa Esperança

  • São José do Calçado
  • Quando: 17/12
  • Horário: a partir das 18h
  • Rota a definir 

  • São Mateus
  • Quando: 13/12
  • Horário: a partir das 18h
  • Rota: Guriri, Guriri Norte, Forno Velho, Carapina, Aviação, Fátima, Morada do Ribeirão, Boa Vista, Santo Antônio, Vila Nova e Sernamby

  • Serra
  • Quando: 3/12
  • Horário: a partir das 18h
  • Rota: com início no bairro Planeta, passando por bairros como Carapina, encerrando em Serra Sede
  • Quando: 4/12
  • Horário: a partir das 18h
  • Rota: com início em Novo Horizonte passando por bairros como São Diogo, Parque da Cidade, Valparaíso, Colina de Laranjeiras e encerrando em Vista do Mestre
  • Quando: 6/12
  • Rota a definir

  • Vila Velha
  • Quando: 5/12
  • Horário: a partir das 18h
  • Rota: com início na Barra do Jucu, passando por lugares como Parque de Araçás, Praça do Bené Marques e encerrando na Praça do Ibes
  • Quando: 8/12
  • Horário: a partir das 18h
  • Rota: com início no Shopping Vila Velha, passando por bairros como Itaparica, Itapuã, Centro de Vila Velha e encerrando na Praia da Costa

  • Colatina
  • Quando: 7/12
  • Horário: a partir das 18h
  • Rota: com início na Rodovia Gether Lopes Faria, passando por bairros como Honório Fraga, São Marcos, Santo António, Vila Real e chegando na rua Bolívar Abreu

    • Itarana
    • Quando: 9/12
    • Horário: a partir das 20h
    • Rota: com início na Praça Ana Matos, passando pela Rodovia Gumercindo Moura Nunes

    • Itaguaçu
    • Quando: 9/12
    • Horário: a partir das 18h
    • Rota: com início no Supermercado Scárdua, passando pela Praça Getúlio Vargas, Bairro Cohab e chegando em Santa Rosa
*Caravanas em novos municípios podem ser incluídas a qualquer momento
*As rotas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

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