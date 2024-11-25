Confira a programação da Caravana de Natal da Coca-Cola pelo ES

Já tradicional pelas ruas do Espírito Santo, ela está de volta: a Caravana de Natal da Coca-Cola! Os caminhões iluminados vão levar um show de luzes e a magia do Natal para diversos municípios capixabas de 3 a 22 de dezembro. A primeira cidade que vai receber a caravana é a Serra, e Guarapari será a última. A capital do Estado e outras cidades da Grande Vitória também estão confirmadas. Confira a lista completa no fim da matéria.
O tema da campanha de Natal da Coca-Cola deste ano é “Desperte o Papai Noel que há em você”. No Brasil, serão mais de 200 cidades contempladas.
Confira dias e horários da Caravana de Natal no ES:
- Vitória
- Quando: 15/12
- Horário: a partir das 18h
- Rota: Saída no Extrabom Jardim Camburi (Mata da Praia Jardim da Penha Praia do Canto e Shopping Vitória), passando pela orla de Camburi, Mata da Praia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Santa Lúcia e Enseada do Suá
- Baixo Guandu
- Quando: 10/12
- Horário: a partir das 18h
- Rota a definir
- Barra de São Francisco
- Quando: 11/12
- Horário: a partir das 18h
- Rota a definir
- Cachoeiro de Itapemirim
- Quando: 19/12
- Horário: a partir das 18h
- Rota a definir
- Castelo
- Quando: 20/12
- Horário: a partir das 18h
- Rota a definir
- Domingos Martins
- Quando: 21/12
- Horário: a partir das 18h
- Rota: a definir
- Guaçuí
- Quando: 18/12
- Horário: a partir das 18h
- Rota a definir
- Guarapari
- Quando: 22/12
- Horário: a partir das 18h
- Rota: Orla Praia do Morro Centro Praia das Castanheiras, passando por Muquiçaba, Morro Atalaia e Centro
- Linhares
- Quando: 14/12
- Horário: a partir das 18h
- Rota: Araça Três Barras Interlagos Palmital Boa Vista Planalto
- Horário: a partir das 20h
- Rota: Santa Cruz e Povoação
- Marataízes
- Quando: 16/12
- Horário: a partir das 18h
- Rota a definir
- Pinheiros
- Quando: 12/12
- Horário: a partir das 18h
- Rota: do Bairro Pinheirinho a Praça Baiana Boa Esperança
- São José do Calçado
- Quando: 17/12
- Horário: a partir das 18h
- Rota a definir
- São Mateus
- Quando: 13/12
- Horário: a partir das 18h
- Rota: Guriri, Guriri Norte, Forno Velho, Carapina, Aviação, Fátima, Morada do Ribeirão, Boa Vista, Santo Antônio, Vila Nova e Sernamby
- Serra
- Quando: 3/12
- Horário: a partir das 18h
- Rota: com início no bairro Planeta, passando por bairros como Carapina, encerrando em Serra Sede
- Quando: 4/12
- Horário: a partir das 18h
- Rota: com início em Novo Horizonte passando por bairros como São Diogo, Parque da Cidade, Valparaíso, Colina de Laranjeiras e encerrando em Vista do Mestre
- Quando: 6/12
- Rota a definir
- Vila Velha
- Quando: 5/12
- Horário: a partir das 18h
- Rota: com início na Barra do Jucu, passando por lugares como Parque de Araçás, Praça do Bené Marques e encerrando na Praça do Ibes
- Quando: 8/12
- Horário: a partir das 18h
- Rota: com início no Shopping Vila Velha, passando por bairros como Itaparica, Itapuã, Centro de Vila Velha e encerrando na Praia da Costa
- Colatina
- Quando: 7/12
- Horário: a partir das 18h
- Rota: com início na Rodovia Gether Lopes Faria, passando por bairros como Honório Fraga, São Marcos, Santo António, Vila Real e chegando na rua Bolívar Abreu
- Itarana
- Quando: 9/12
- Horário: a partir das 20h
- Rota: com início na Praça Ana Matos, passando pela Rodovia Gumercindo Moura Nunes
- Itaguaçu
- Quando: 9/12
- Horário: a partir das 18h
- Rota: com início no Supermercado Scárdua, passando pela Praça Getúlio Vargas, Bairro Cohab e chegando em Santa Rosa
*Caravanas em novos municípios podem ser incluídas a qualquer momento
*As rotas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio