Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apresentação no fim do ano

Beyoncé anuncia show ao vivo no Natal

Cantora vai performar no dia 25 durante o intervalo de um jogo em sua cidade natal; confira mais detalhes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Novembro de 2024 às 11:51

A cantora Beyoncé
A cantora Beyoncé Crédito: Reuters/Folhapress
O Natal deste ano vai ser ao ritmo de Beyoncé. A cantora americana anunciou nas redes sociais que vai fazer um show ao vivo no serviço de streaming Netflix.
Ela vai performar no dia 25 durante o intervalo do jogo da liga de futebol americano entre os times Houston Texans e Baltimore Ravens, em sua cidade natal, Houston, no Texas.
A cantora postou um vídeo em que aparece de pé em cima de um carro coberto de rosas vermelhas, um vestido nas cores branco, azul e vermelho, um chapéu branco estilo country e segura uma bola de futebol americano. Ao fundo, toca um trecho da música "American Requiem", uma das faixas do disco.
O evento vai ser a primeira apresentação ao vivo de Beyoncé após o lançamento do álbum de country Cowboy Carter.

Veja Também

Beyoncé perde quase 1 milhão de seguidores após ser associada P. Diddy

Beyoncé usa conjunto de top e saia de marca brasileira em casamento de ex-assistente pessoal

Beyoncé compartilha fotos e fala de aniversário: 'Grata por mais um ano'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música Netflix Streaming Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que o consumo de carne de burro na Patagônia revela sobre a atualidade da Argentina
Imagem BBC Brasil
A comovente história por trás da Imagem do Ano do 'World Press Photo 2026'
Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados