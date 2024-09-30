Beyoncé perde quase 1 milhão de seguidores após ser associada P. Diddy

De acordo com o site que analisa perfis, Not Just Analytics, a cantora perdeu cerca de 920 mil seguidores dos 316 milhões que tinha no último mês. Ela, que é casada com Jay-Z, 54, que é amigo íntimo e parceiro de Diddy, foi associada ao rapper por ter participado da festa de 50 anos dele em 2019, ao lado de outras celebridades.