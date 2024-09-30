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Polêmica

Beyoncé perde quase 1 milhão de seguidores após ser associada P. Diddy

Cantora é casada com Jay-Z, amigo íntimo e parceiro de Diddy, e foi associada ao rapper por ter participado de uma festa dele
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 11:21

Beyoncé completou 43 anos nesta quarta-feira (5)
Beyoncé teve seu nome ligado a Diddy Crédito: Reprodução/Instagram/@beyonce
Beyoncé, 43, perdeu quase 1 milhão de seguidores no Instagram após ter seu nome ligado ao de Sean "Diddy" Combs, 54.
O rapper foi preso no dia 16 de setembro. Ele é acusado de violência sexual, tráfico sexual, associação ilícita e promoção da prostituição.
De acordo com o site que analisa perfis, Not Just Analytics, a cantora perdeu cerca de 920 mil seguidores dos 316 milhões que tinha no último mês. Ela, que é casada com Jay-Z, 54, que é amigo íntimo e parceiro de Diddy, foi associada ao rapper por ter participado da festa de 50 anos dele em 2019, ao lado de outras celebridades.
Apesar de Beyoncé não ter envolvimento direto com as acusações, a repercussão afetou a imagem da estrela. O resultado disto foi o declínio significativo no número de seguidores.

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