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Abuso sexual

Denúncias contra Sean 'Diddy' Combs estarão em série na Netflix

Músico e produtor americano é centro de polêmica que envolve denúncias de estupro e tráfico sexual. Programa será produzido por 50 Cent
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Setembro de 2024 às 14:16

Sean "Diddy" Combs será tema de uma série documental da Netflix produzida por 50 Cent, em que as acusações de abuso sexual contra o músico e produtor americano estarão no centro da narrativa. Entre elas estão denúncias de estupro e tráfico sexual.
"Esta é uma história com um impacto humano significativo. É uma narrativa complexa, que cobre várias décadas, e que vai além das manchetes e dos vídeos que vimos até agora", disseram 50 Cent e Alexandria Stapleton, que vai dirigir o projeto, num comunicado à revista americana Variety.
"Nós continuamos firmes no nosso compromisso de dar voz àqueles que não têm voz, e de apresentar perspectivas autênticas e com nuances. As alegações são perturbadoras e nós pedimos a todos que não achem que a história de Sean Combs é a história do hip-hop e de sua cultura. Nós queremos assegurar que ações individuais não ofusquem as contribuições dessa cultura."
Sean 'Diddy' Combs, no Met Gala de 2018, em Nova York
Sean 'Diddy' Combs, no Met Gala de 2018, em Nova York Crédito: Divulgação
A série já havia sido anunciada por 50 Cent, ainda sem a participação da Netflix, em dezembro do ano passado, quando Combs enfrentava processos de quatro mulheres que, mais tarde, firmariam acordos com ele --mas não sem antes abrir caminho para que outras denúncias de crimes sexuais viessem à tona.
Atualmente, Combs está preso em Nova York, acusado de estupro, tráfico sexual, sequestro e extorsão. Segundo 50 Cent, também rapper, os lucros com a série documental serão revertidos para associações que apoiam vítimas de abuso sexual. Ainda não há previsão de estreia.

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