Denúncias contra Sean 'Diddy' Combs estarão em série na Netflix

Sean "Diddy" Combs será tema de uma série documental da 50 Cent, em que as acusações de abuso sexual contra o músico e produtor americano estarão no centro da narrativa. Entre elas estão denúncias de estupro e tráfico sexual. será tema de uma série documental da Netflix produzida por, em que as acusações de abuso sexual contra o músico e produtor americano estarão no centro da narrativa. Entre elas estão denúncias de estupro e tráfico sexual.

"Esta é uma história com um impacto humano significativo. É uma narrativa complexa, que cobre várias décadas, e que vai além das manchetes e dos vídeos que vimos até agora", disseram 50 Cent e Alexandria Stapleton, que vai dirigir o projeto, num comunicado à revista americana Variety.

"Nós continuamos firmes no nosso compromisso de dar voz àqueles que não têm voz, e de apresentar perspectivas autênticas e com nuances. As alegações são perturbadoras e nós pedimos a todos que não achem que a história de Sean Combs é a história do hip-hop e de sua cultura. Nós queremos assegurar que ações individuais não ofusquem as contribuições dessa cultura."

Sean 'Diddy' Combs, no Met Gala de 2018, em Nova York Crédito: Divulgação

A série já havia sido anunciada por 50 Cent, ainda sem a participação da Netflix, em dezembro do ano passado, quando Combs enfrentava processos de quatro mulheres que, mais tarde, firmariam acordos com ele --mas não sem antes abrir caminho para que outras denúncias de crimes sexuais viessem à tona.