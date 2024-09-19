Netflix confirma volta de 'Black Mirror' e continuação de episódio clássico

"Black Mirror” terá a sétima temporada na Netflix Crédito: Netflix/Divulgação

A Netflix acaba de confirmar, para 2025, a estreia da sétima temporada de "Black Mirror", uma das séries mais aclamadas de seu catálogo.

A rede de streaming divulgou nesta quinta-feira (19) o primeiro teaser dos novos episódios.

A rapper Awkwafina, 36, encabeça o elenco divulgado para a temporada vindoura. Também estão confirmadas as participações de Milanka Brooks, Peter Capaldi, Emma Corrin, Patsy Ferran, Paul Giamatti, Lewis Gribben, Osy Ikhile, Rashida Jones, Siena Kelly, Billy Magnussen, Rosy McEwen, Chris O'Dowd, Issa Rae, Paul G. Raymond, Tracee Ellis Ross, Jimmi Simpson e Harriet Walter.