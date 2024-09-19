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Crimes

'Monstros': 3ª temporada da série de serial killers da Netflix terá Charlie Hunnam como Ed Gein

Após retratar a história de Jeffrey Dahmer na primeira temporada, o segundo ano focará na vida dos Irmãos Menendez, acusados de matarem os pais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 12:03

Terceira temporada de Monstros, série antológica da Netflix
Terceira temporada de Monstros com os Irmãos Menendez Crédito: Netflix/Divulgação
A terceira temporada de Monstros, série antológica da Netflix que foca em diferentes serial killers a cada ano, contará a história de Ed Gein, assassino americano que confessou seus crimes nos anos 1950. Na produção, o ator Charlie Hunnam, da série Sons of Anarchy e dos filmes Rei Arthur: A Lenda da Espada e Magnatas do Crime, interpretará o criminoso.
Inspiração para assassinos de filmes de terror como Psicose e O Massacre da Serra Elétrica, Ed Gein ficou famoso em 1957 por confessar que exumava corpos no cemitério para fabricar itens usando pedaços de pele e ossos. Ele também confessou ter matado duas mulheres, em 1954 e 1957. Gein foi preso e passou o resto da vida em instituições psiquiátricas até morrer aos 77 anos, em 1984, de falha respiratória causada por câncer de pulmão.

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2ª temporada

Em coletiva, a Netflix divulgou que segunda temporada de Monstros será lançada no próximo dia 19. Depois de retratar a história de Jeffrey Dahmer na primeira temporada, o segundo ano focará na vida dos Irmãos Menendez, acusados de matarem os pais, condenados em 1996.
A primeira temporada de Monstros contou com Evan Peters como Jeffrey Dahmer. Foi um sucesso de audiência e recebeu diversas indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy, mas também foi alvo de controvérsias, com as famílias das vítimas de Dahmer acusando a Netflix de lucrar com suas experiências traumáticas.
Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais, a segunda temporada, estreia no próximo dia 19 na Netflix.

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