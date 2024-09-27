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Streaming

5 lançamentos imperdíveis da Netflix em outubro

Confira os lançamentos que chegam ao catálogo da plataforma de streaming
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 00:35

O mês de outubro chega com lançamentos aguardados pelo público na Netflix (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
O mês de outubro chega com lançamentos aguardados pelo público na Netflix Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
A Netflix promete um mês de outubro de grandes estreias. A aguardada terceira temporada de ‘Heartstopper’ chega ao catálogo com novos desafios para Nick e Charlie, enquanto o filme de animação ‘O Menino e a Garça’ se apresenta como uma emocionante opção para toda a família.
Para os fãs de esportes, o documentário ‘NBA: 5 em Quadra’ traz uma perspectiva única ao acompanhar a jornada de cinco astros do basquete durante uma temporada cheia de reviravoltas e desafios dentro e fora das quadras.
Abaixo, veja mais informações sobre esses e outros lançamentos da Netflix em outubro!

1. Heartstopper - 3ª temporada (03/10)

Na terceira temporada de ‘Heartstopper’, Nick e Charlie enfrentam os desafios do amadurecimento (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Na terceira temporada de ‘Heartstopper’, Nick e Charlie enfrentam os desafios do amadurecimento Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
Baseada nas HQs de Alice Oseman, Heartstopper retorna para a terceira temporada com Nick (Kit Connor) e Charlie (Joe Locke) enfrentando desafios mais profundos em sua relação . Desta vez, os problemas reais e sérios ganham destaque, à medida que Charlie lida com um distúrbio alimentar e Nick tenta ser o apoio necessário para ele, mesmo que ambos estejam lidando com as dificuldades de amadurecimento. 
A nova temporada também explora os conflitos e dilemas vividos pelos amigos do casal, que estão em suas próprias jornadas de autodescoberta e crescimento, enquanto aprendem a confiar uns nos outros quando a vida não segue o esperado.

2. O menino e a garça (07/10)

Em ‘O menino e a garça’, Mahito é conduzido por uma garça misteriosa por um mundo mágico (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Em ‘O menino e a garça’, Mahito é conduzido por uma garça misteriosa por um mundo mágico Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
Indicada ao Oscar e baseada no livro de Genzaburo Yoshino, publicado em 1937, a animação do Studio Ghibli acompanha a história de Mahito Maki, um jovem que enfrenta os horrores da Segunda Guerra Mundial. Após a morte de sua mãe, ele se muda para o interior do Japão com a nova madrasta. Durante esse período de adaptação e luto, ele passa por diversas emoções complexas, como tristeza e perda.
Quando uma misteriosa garça aparece em sua vida, ela o conduz a um mundo mágico habitado por seres vivos e espíritos. Nessa jornada fantástica, Mahito descobre os segredos desse universo e inicia um processo de autoconhecimento, aprendendo a lidar com sua dor e a encontrar novos significados para sua existência.

3. NBA: 5 em quadra (09/10)

A série ‘NBA: 5 em quadra’ acompanha os principais astros do basquete durante a temporada 2023-2024 (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
A série ‘NBA: 5 em quadra’ acompanha os principais astros do basquete durante a temporada 2023-2024 Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
A série documental acompanha cinco dos maiores astros da NBA durante a temporada 2023-2024: Jimmy Butler, Anthony Edwards, LeBron James, Domantas Sabonis e Jayson Tatum. Explorando os desafios enfrentados pelos jogadores tanto dentro quanto fora de quadra, a produção aborda desde as dificuldades com lesões até o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. 
Com um olhar profundo e autêntico, a série revela as batalhas e as conquistas desses atletas, destacando não só o desempenho esportivo , mas também a influência que exercem fora do basquete e em suas comunidades.

4. Jurassic World - Domínio (15/10)

Em ‘Jurassic World – Domínio’ os humanos precisam encontrar um equilíbrio para conviver com os dinossauros (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Em ‘Jurassic World – Domínio’ os humanos precisam encontrar um equilíbrio para conviver com os dinossauros Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
O filme se passa quatro anos após os eventos de ‘Jurassic World: Reino Ameaçado’, em um mundo onde os humanos convivem com os dinossauros após a destruição da Ilha Nublar. Essa nova realidade é desafiada quando a segurança da humanidade é ameaçada. Owen Grady (Chris Pratt) e Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) estão em uma missão para encontrar sua filha adotiva, Maisie Lockwood, que foi sequestrada.
Enquanto isso, a Dra. Ellie Sattler (Laura Dern) e o Dr. Alan Grant (Sam Neill) são convocados para investigar um mistério envolvendo uma nova e perigosa espécie de dinossauro que foi geneticamente modificada. À medida que esses personagens se reúnem, eles enfrentam perigos em um mundo em rápida transformação. A produção explora temas sobre a ética da manipulação genética e o papel dos dinossauros na Terra.

5. Lobisomens (23/10)

No filme ‘Lobisomens’, uma família é transportada para um jogo e precisa enfrentar os desafios de uma vila repleta de lobisomens (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
No filme ‘Lobisomens’, uma família é transportada para um jogo e precisa enfrentar os desafios de uma vila repleta de lobisomens Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
Inspirado no jogo de tabuleiro The Werewolves of Miller’s Hollow , o filme acompanha uma família que, após encontrar um misterioso jogo de cartas, é transportada para uma vila medieval. Nesse cenário, eles precisam se defender de lobisomens que atacam durante as noites. A vila é assombrada por estranhos acontecimentos desde a chegada dessas criaturas, gerando pânico entre os moradores.
Cada noite traz novos ataques e, à medida que as suspeitas aumentam, a paranoia toma conta da aldeia, e os moradores se veem em meio a uma intriga crescente, em que alianças são formadas e destruídas rapidamente. Com humor e situações bizarras, a história se desenrola com todos sendo suspeitos.

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