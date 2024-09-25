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Filme

Filme sobre Guarapari resgata imagens raras da cidade de 50 anos atrás

Curta-metragem “Guarapari Revisitada”, será exibido na sessão ao ar livre e gratuita do Cine na Aldeia, em Perocão, no dia 03 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 19:16

“Guarapari Revisitada” resgata imagens inéditas da Cidade Saúde
“Guarapari Revisitada” resgata imagens inéditas da Cidade Saúde Crédito: Reprodução
Registros de Guarapari antes da transformação paisagística e urbana formam a mais nova obra da cineasta capixaba Adriana Jacobsen. “Guarapari Revisitada” reúne imagens de arquivo inéditas feitas pelo cineasta amador Ernst Bergmann, falecido em 2015, aos 94 anos de idade.
Composto por paisagens e a rotina da cidade de mais de 50 anos atrás, a obra será exibida no Cine na Aldeia na próxima quinta-feira (3), às 19h, no Cais da Aldeia de Perocão. A exibição é gratuita e ao ar livre. Com narração da viúva do realizador, a escritora vila-velhense Marilena Vellozo Soneghet Bergmann, o curta-metragem resgata uma cidade bucólica e encantadora onde o casal no início do namoro, nos anos 60, passava os finais de semana e as férias.
“Guarapari Revisitada” celebra imagens do calçadão e da praia, da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e das ruas principais do centro e ainda revela momentos culturais do lugar como cenas dos antigos carnavais. Após o falecimento do esposo, Marilena assumiu a guarda de todo o acervo visual do cineasta integrado por imagens do Brasil e do mundo.

O OLHAR DE BERGMANN

O engenheiro alemão Ernst Alexander Rudolf Bergmann (1921-2015) chegou em 1960 ao Espírito Santo para trabalhar na implementação do grande polo siderúrgico capixaba. Dois anos depois, aos 42 anos, casou-se com Marilena Soneghet, na época com 21 anos. Sobrinha do falecido Heliomar Carneiro da Cunha, um dos fundadores do Clube Siribeira, Marilena é escritora, poetisa, compositora, membro da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras. O casal viveu mais de 50 anos juntos até o falecimento de Bergmann, em 2015.
“Guarapari Revisitada” resgata imagens inéditas da Cidade Saúde
“Guarapari Revisitada” resgata imagens inéditas da Cidade Saúde Crédito: Reprodução
Inspirado por um olhar sensível e atento, o cineasta alemão amava registrar com sua câmera em 8mm e Super 8 cenas do cotidiano do estado e de outras partes do mundo durante viagens feitas ao longo da vida e, em grande parte, ao lado de Marilena. O acervo no estado inclui registros coloridos, únicos e raros de Guarapari nunca disponibilizados para visualização pública.

SOBRE A DIRETORA

Adriana Jacobsen é diretora e pesquisadora, licenciada em Letras pela UFES, graduada e mestre em Ciência da Comunicação pela Universidade Livre de Berlim (Alemanha). Dirigiu o documentário em longa-metragem "Outro Sertão", prêmio especial do júri do 46º Festival de Brasília, prêmio do público para melhor documentário nacional da 37ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, e os prêmios de melhor filme, direção e uso de arquivo no 13º Festival Internacional de Cinema de Arquivo, entre outros.
Dirigiu curtas-metragens e fez a coordenação geral da organização de dois arquivos audiovisuais: Acervo “Outro Sertão”, para o Museu Judaico de SP, e “Acervo Bergmann”, para o Instituto Marlin Azul e a Midiateca Capixaba. É membro do Instituto Marlin Azul, em Vitória, ES. Atua na realização audiovisual e preservação da memória, na preservação e organização de acervos e histórias.

SERVIÇO

  • Sessão de cinema gratuita ao ar livre Lançamento do filme “Guarapari Revisitada”
  • Data: Quinta-feira (03/10)
  • Horário: 19h
  • Local: Cine na Aldeia – Cais de Perocão (Guarapari-ES)
  • Classificação Livre
  • Roteiro e Direção: Adriana Jacobsen
  • Sinopse: Imagens inéditas de Guarapari, produzidas pelo cineasta amador Ernst Bergmann, são trazidas à vida pelas lembranças de sua viúva, a escritora Marilena Soneghet Bergmann. Em companhia do casal em início de namoro, revisitamos Guarapari, bucólica e encantadora, na década de 1960. 

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