Filme sobre Guarapari resgata imagens raras da cidade de 50 anos atrás

“Guarapari Revisitada” resgata imagens inéditas da Cidade Saúde Crédito: Reprodução

Registros de Guarapari antes da transformação paisagística e urbana formam a mais nova obra da cineasta capixaba Adriana Jacobsen. “Guarapari Revisitada” reúne imagens de arquivo inéditas feitas pelo cineasta amador Ernst Bergmann, falecido em 2015, aos 94 anos de idade.

Composto por paisagens e a rotina da cidade de mais de 50 anos atrás, a obra será exibida no Cine na Aldeia na próxima quinta-feira (3), às 19h, no Cais da Aldeia de Perocão. A exibição é gratuita e ao ar livre. Com narração da viúva do realizador, a escritora vila-velhense Marilena Vellozo Soneghet Bergmann, o curta-metragem resgata uma cidade bucólica e encantadora onde o casal no início do namoro, nos anos 60, passava os finais de semana e as férias.

“Guarapari Revisitada” celebra imagens do calçadão e da praia, da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e das ruas principais do centro e ainda revela momentos culturais do lugar como cenas dos antigos carnavais. Após o falecimento do esposo, Marilena assumiu a guarda de todo o acervo visual do cineasta integrado por imagens do Brasil e do mundo.

O OLHAR DE BERGMANN

O engenheiro alemão Ernst Alexander Rudolf Bergmann (1921-2015) chegou em 1960 ao Espírito Santo para trabalhar na implementação do grande polo siderúrgico capixaba. Dois anos depois, aos 42 anos, casou-se com Marilena Soneghet, na época com 21 anos. Sobrinha do falecido Heliomar Carneiro da Cunha, um dos fundadores do Clube Siribeira, Marilena é escritora, poetisa, compositora, membro da Academia Feminina Espírito-Santense de Letras. O casal viveu mais de 50 anos juntos até o falecimento de Bergmann, em 2015.

“Guarapari Revisitada” resgata imagens inéditas da Cidade Saúde Crédito: Reprodução

Inspirado por um olhar sensível e atento, o cineasta alemão amava registrar com sua câmera em 8mm e Super 8 cenas do cotidiano do estado e de outras partes do mundo durante viagens feitas ao longo da vida e, em grande parte, ao lado de Marilena. O acervo no estado inclui registros coloridos, únicos e raros de Guarapari nunca disponibilizados para visualização pública.

SOBRE A DIRETORA

Adriana Jacobsen é diretora e pesquisadora, licenciada em Letras pela UFES, graduada e mestre em Ciência da Comunicação pela Universidade Livre de Berlim (Alemanha). Dirigiu o documentário em longa-metragem "Outro Sertão", prêmio especial do júri do 46º Festival de Brasília, prêmio do público para melhor documentário nacional da 37ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, e os prêmios de melhor filme, direção e uso de arquivo no 13º Festival Internacional de Cinema de Arquivo, entre outros.

Dirigiu curtas-metragens e fez a coordenação geral da organização de dois arquivos audiovisuais: Acervo “Outro Sertão”, para o Museu Judaico de SP, e “Acervo Bergmann”, para o Instituto Marlin Azul e a Midiateca Capixaba. É membro do Instituto Marlin Azul, em Vitória, ES. Atua na realização audiovisual e preservação da memória, na preservação e organização de acervos e histórias.

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