Homem pede namorada em casamento durante rapel no Morro do Moreno

Quando o assunto é pedido de casamento, a criatividade pode rolar solta. Agora imagina ser pedida em casamento nas alturas? Foi assim que Egnaldo Santos pediu a mão de Geisa Silva: do alto do Morro do Moreno, em Vila Velha, no dia 14 de setembro enquanto faziam rapel. Mas o lugar um tanto inusitado para alguns, foi marcante para a história do casal que se conheceu através do esporte.

“O motivo do pedido ter sido no Morro do Moreno é que foi onde nos conhecemos, nos tornamos amigos e começamos nossa história. Não poderia haver lugar melhor para fazer o pedido”, conta Geisa.

Egnaldo revela que queria um pedido especial e surpreendente e, a princípio, considerou outros locais. "Queria algo diferente, não convencional, como já tinha visto. Pensei no Pico da Bandeira e em uma cachoeira, mas percebi que, como nos conhecemos no Morro do Moreno, fazendo esporte, nada seria melhor do que lá."

Ele conta que teve a ajuda da equipe de rapel, formada por seus amigos, para fazer o pedido.

"Tudo parecia conspirar para que não desse certo. Ela costuma ser a última a chegar nos eventos de rapel. Mas, naquele dia, decidiu ver o nascer do sol. No fim, deu tudo certo, contei com a ajuda dos meus companheiros de equipe, que organizaram tudo. Eu apenas disse o que queria e tudo correu bem."

PEDIDO MORRO DO MORENO

O instrutor de rapel ressalta que é muito tímido e que isso fez com que o pedido fosse ainda mais inesperado porque além de pegar Geisa de surpresa, ela não imaginava que ele faria um pedido em público.