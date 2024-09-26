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Nas alturas

Homem pede namorada em casamento durante rapel no Morro do Moreno

Com muita criatividade e romantismo, Egnaldo Santos decidiu surpreender a amada no ponto turístico onde se conheceram
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 20:08

Quando o assunto é pedido de casamento, a criatividade pode rolar solta. Agora imagina ser pedida em casamento nas alturas? Foi assim que Egnaldo Santos pediu a mão de Geisa Silva: do alto do Morro do Moreno, em Vila Velha, no dia 14 de setembro enquanto faziam rapel. Mas o lugar um tanto inusitado para alguns, foi marcante para a história do casal que se conheceu através do esporte.
“O motivo do pedido ter sido no Morro do Moreno é que foi onde nos conhecemos, nos tornamos amigos e começamos nossa história. Não poderia haver lugar melhor para fazer o pedido”, conta Geisa.
Egnaldo revela que queria um pedido especial e surpreendente e, a princípio, considerou outros locais. "Queria algo diferente, não convencional, como já tinha visto. Pensei no Pico da Bandeira e em uma cachoeira, mas percebi que, como nos conhecemos no Morro do Moreno, fazendo esporte, nada seria melhor do que lá."
Ele conta que teve a ajuda da equipe de rapel, formada por seus amigos, para fazer o pedido.
"Tudo parecia conspirar para que não desse certo. Ela costuma ser a última a chegar nos eventos de rapel. Mas, naquele dia, decidiu ver o nascer do sol. No fim, deu tudo certo, contei com a ajuda dos meus companheiros de equipe, que organizaram tudo. Eu apenas disse o que queria e tudo correu bem."

PEDIDO MORRO DO MORENO

O instrutor de rapel ressalta que é muito tímido e que isso fez com que o pedido fosse ainda mais inesperado porque além de pegar Geisa de surpresa, ela não imaginava que ele faria um pedido em público.
“Inicialmente, pensamos em fazer uma foto da equipe para que ela não suspeitasse. Na verdade, quando um dos meninos da equipe apareceu com o cartaz, ela achou que era uma declaração para outra pessoa! Eu estava logo atrás dela com as alianças, e ela nem desconfiava do que estava acontecendo.”

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