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Beyoncé compartilha fotos e fala de aniversário: 'Grata por mais um ano'

A cantora fez 43 anos. Ainda nesta semana, ela publicou fotos em uma praia, divulgando sua mais nova marca de uísque, SirDavis
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 16:06

Beyoncé completou 43 anos nesta quarta-feira (5)
Beyoncé completou 43 anos nesta quarta-feira (5) Crédito: Reprodução/Instagram/@beyonce
Beyoncé completou 43 anos na quarta-feira, 4. Na madrugada desta sexta-feira, 6, a cantora usou suas redes sociais para compartilhar fotos da celebração e agradecer pelas mensagens.
"Eu sou muito grata por mais um ano. Muito obrigada pelas lembranças carinhosas", escreveu na legenda da publicação. Nas fotos, Beyoncé aparece ao lado de Jay-Z, seu marido.
Nos comentários, fãs enalteceram a artista. "Nós somos gratos a você, Queen B", escreveu um. "Feliz aniversário, minha rainha. Vida longa", desejou outro.
Na mesma semana, ela já havia publicado fotos em uma praia, divulgando sua mais nova marca de uísque, SirDavis. O nome foi uma homenagem a seu bisavô paterno, Davids Hogue.

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