Beyoncé compartilha fotos e fala de aniversário: 'Grata por mais um ano'

Beyoncé completou 43 anos na quarta-feira, 4. Na madrugada desta sexta-feira, 6, a cantora usou suas redes sociais para compartilhar fotos da celebração e agradecer pelas mensagens.
"Eu sou muito grata por mais um ano. Muito obrigada pelas lembranças carinhosas", escreveu na legenda da publicação. Nas fotos, Beyoncé aparece ao lado de Jay-Z, seu marido.
Nos comentários, fãs enalteceram a artista. "Nós somos gratos a você, Queen B", escreveu um. "Feliz aniversário, minha rainha. Vida longa", desejou outro.
Na mesma semana, ela já havia publicado fotos em uma praia, divulgando sua mais nova marca de uísque, SirDavis. O nome foi uma homenagem a seu bisavô paterno, Davids Hogue.