Beyoncé compartilha fotos e fala de aniversário: 'Grata por mais um ano'

Beyoncé completou 43 anos nesta quarta-feira (5) Crédito: Reprodução/Instagram/@beyonce

Beyoncé completou 43 anos na quarta-feira, 4. Na madrugada desta sexta-feira, 6, a cantora usou suas redes sociais para compartilhar fotos da celebração e agradecer pelas mensagens.

"Eu sou muito grata por mais um ano. Muito obrigada pelas lembranças carinhosas", escreveu na legenda da publicação. Nas fotos, Beyoncé aparece ao lado de Jay-Z, seu marido.

Nos comentários, fãs enalteceram a artista. "Nós somos gratos a você, Queen B", escreveu um. "Feliz aniversário, minha rainha. Vida longa", desejou outro.