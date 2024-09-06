Marina Ruy Barbosa será Suzane von Richthofen em 'Tremembé', nova série de true crime

A produção é ficcional, mas inspirada em histórias reais do complexo penitenciário de Tremembé, conhecida por receber condenados por crimes que tiveram grande repercussão nacional - como a de Suzane, presa pelo assassinato dos pais em 2002. A premissa é mostrar a vida desses encarcerados dentro da prisão. Marina viverá Suzane desde os seus primeiros dias no presídio.

A série também vai retratar as histórias de Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato dos pais de Suzane, Roger Abdelmassih, médico condenado por estupro de pacientes em sua clínica de fertilização, e Elize Matsunaga, que assassinou o marido. Os livros Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido e Suzane: Assassina e Manipuladora, de Ulisses Campbell, inspiram a produção. Campbell, que está lançando um livro sobre o Maníaco do Parque, pela Matrix, como os outros títulos, é um dos roteiristas da série. A direção geral é de Vera Egito.