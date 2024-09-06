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Série

Marina Ruy Barbosa será Suzane von Richthofen em 'Tremembé', nova série de true crime

Produção do Prime Video acompanha a vida dentro da prisão de criminosos bastante conhecidos pelo publico; veja outros detalhes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 15:54

A atriz Marina Ruy Barbosa.
A atriz Marina Ruy Barbosa. Crédito: Instagram/@marinaruybarbosa
Marina Ruy Barbosa vai interpretar Suzane von Richthofen em Tremembé, nova série de true crime do Prime Video anunciada nesta sexta-feira, 6.
A produção é ficcional, mas inspirada em histórias reais do complexo penitenciário de Tremembé, conhecida por receber condenados por crimes que tiveram grande repercussão nacional - como a de Suzane, presa pelo assassinato dos pais em 2002. A premissa é mostrar a vida desses encarcerados dentro da prisão. Marina viverá Suzane desde os seus primeiros dias no presídio.
A série também vai retratar as histórias de Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato dos pais de Suzane, Roger Abdelmassih, médico condenado por estupro de pacientes em sua clínica de fertilização, e Elize Matsunaga, que assassinou o marido. Os livros Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido e Suzane: Assassina e Manipuladora, de Ulisses Campbell, inspiram a produção. Campbell, que está lançando um livro sobre o Maníaco do Parque, pela Matrix, como os outros títulos, é um dos roteiristas da série. A direção geral é de Vera Egito.
As filmagens da produção começam ainda este ano.

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