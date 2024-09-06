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Saúde

Roberto Carlos adia show em Aparecida (SP) devido a resfriado

Músico "está bem e continua seguindo todas as recomendações para uma rápida recuperação"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 13:06

O cantor capixaba Roberto Carlos
O cantor capixaba Roberto Carlos Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Roberto Carlos anunciou o adiamento de um show que faria neste sábado (7), em Aparecida (SP), após ser diagnosticado com o resfriado.
O músico "está bem e continua seguindo todas as recomendações para uma rápida recuperação". O show foi transferido para o dia 19 de outubro.
As outras datas da agenda do artista seguem confirmadas. As próximas datas incluem uma temporada na Europa, com shows na Suíça, França, Espanha, Portugal e Itália a partir do dia 19 de setembro.
Os ingressos adquiridos serão válidos para o show de outubro. Quem não puder comparecer poderá solicitar o reembolso pelo site da Eventim.

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