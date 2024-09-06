Amiga de Maidê Mahl afirma que o quadro da atriz é 'instável'

Maidê Mahl, atriz que estava desaparecida Crédito: Reprodução/Instagram

Michelle Rodrigues, amiga de Maidê Mahl, de 31 anos, contou que o quadro da atriz era instável. Maidê estava desaparecida desde segunda-feira (2) e foi encontrada ontem (5), desacordada, em um quarto de hotel em São Paulo.

"Agora a gente está aqui no hospital e ela está sendo atendida. Ela está no estado instável, mas está sendo acompanhada pelos médicos", disse Michelle, que também é atriz, nos Stories do Instagram.

Ela voltou a dar notícias à 1h44, informando que a amiga seguia sob cuidados no hospital.

Atriz foi encontrada em um hotel no bairro Vila Mariana, na capital paulista. A informação foi confirmada ao UOL pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) de São Paulo.

Inicialmente, a polícia havia informado ao UOL que a atriz teria sido encontrada sem vida no hotel. Pouco tempo depois, o departamento corrigiu a informação e declarou que ela foi localizada com lesões por todo o corpo e com a respiração fraca.

Maidê Mahl foi achada em um hotel Crédito: Reprodução/Instagram

Maidê foi atendida pelo Samu no local, informou a chefe do DHPP, delegada Ivalda Aleixo, no início da noite desta quinta-feira. A jovem foi levada para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), no bairro Cerqueira César. A unidade confirmou que a atriz deu entrada no local, mas disse que "não tem autorização para dar informação sobre o estado de saúde" dela. Amigos e a mãe da atriz estão no hospital.

A atriz deu entrada no hotel na segunda-feira (2), data em que ela desapareceu, acrescentou a delegada. Ainda não se sabe se Maidê estava sozinha ou se alguém estava hospedado com ela.

A Polícia Civil pediu perícia no local onde a mulher foi achada e vai analisar as imagens das câmeras de segurança.

"O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa localizou a jovem na tarde desta quinta-feira (5), em um hotel na região central de São Paulo. O Samu foi acionado e as equipes da delegacia especializada atuam para esclarecer os fatos. Outros detalhes serão passados ao término dos trabalhos no local", disse a Secretaria da Segurança Pública de SP, em nota.

QUEM É MAIDÊ MAHL?

Maidê é gaúcha, da cidade de Venâncio Aires. Seu primeiro nome é Geliane, mas ela optou por usar o segundo nome, Maidê, como artístico. Ela também morou em Santa Catarina.

A artista atuou em séries para streamings como Star+ e HBO. Em "O Rei da TV" (Star+), drama de 2022, ela interpretou Elke Maravilha. Já em "Vale dos esquecidos" (HBO), thriller do mesmo ano, ela trabalhou como a personagem Giovanna.