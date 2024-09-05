Famosos

Atriz de série da HBO desaparece em SP; famosos pedem ajuda em buscas

Maidê Mahl, de 31 anos, foi vista pela última vez em Moema, área nobre da zona sul de São Paulo
Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 15:03

Atriz de série da HBO, Maidê Mahl desaparece em SP
Maidê Mahl está desaparecida Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz Maidê Mahl, de 31 anos, está desaparecida desde a segunda-feira (2), quando foi vista pela última vez em Moema, área nobre da zona sul de São Paulo.
Familiares, amigos e famosos fazem campanha para ajudar nas buscas por Mahl. A família da atriz registrou boletim de ocorrência por desaparecimento na Delegacia de Desaparecidos de São Paulo, mas até o momento ela não foi localizada. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do estado para pedir mais informações e aguarda retorno.
Em postagem nas redes sociais, a família informou que Maidê sumiu por volta das 15h30 do dia 2 de setembro. Na ocasião, ela usava uma calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom, cachecol xadrez e uma mochila nas costas.
Famosos fazem campanha para ajudar a encontrar Mahl. Nas redes sociais, personalidades como Camila Pitanga, Samara Felippo, Fernanda Paes Leme, Johnny Massaro, Maria Bopp, Leonardo Miggiorin entre outras, compartilharam o cartaz com a foto da artista para que, caso alguém a tenha visto, forneça informações nos contatos disponibilizados pela família e pela polícia.
Maidê Mahl tem em seu currículo a participação em séries do HBO Max e do Star+, da Disney. Na Max, ela atuou em "Vale dos Esquecidos" e no Star+ integrou o elenco de "O Rei da TV", série sobre a vida de Silvio Santos.

