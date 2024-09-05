Atriz de série da HBO desaparece em SP; famosos pedem ajuda em buscas

A atriz Maidê Mahl, de 31 anos, está desaparecida desde a segunda-feira (2), quando foi vista pela última vez em Moema, área nobre da zona sul de São Paulo.
Familiares, amigos e famosos fazem campanha para ajudar nas buscas por Mahl. A família da atriz registrou boletim de ocorrência por desaparecimento na Delegacia de Desaparecidos de São Paulo, mas até o momento ela não foi localizada. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do estado para pedir mais informações e aguarda retorno.
Em postagem nas redes sociais, a família informou que Maidê sumiu por volta das 15h30 do dia 2 de setembro. Na ocasião, ela usava uma calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom, cachecol xadrez e uma mochila nas costas.
Famosos fazem campanha para ajudar a encontrar Mahl. Nas redes sociais, personalidades como Camila Pitanga, Samara Felippo, Fernanda Paes Leme, Johnny Massaro, Maria Bopp, Leonardo Miggiorin entre outras, compartilharam o cartaz com a foto da artista para que, caso alguém a tenha visto, forneça informações nos contatos disponibilizados pela família e pela polícia.
Maidê Mahl tem em seu currículo a participação em séries do HBO Max e do Star+, da Disney. Na Max, ela atuou em "Vale dos Esquecidos" e no Star+ integrou o elenco de "O Rei da TV", série sobre a vida de Silvio Santos.