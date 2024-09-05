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Estrela da Casa

Nick Cruz, do Estrela da Casa, se inspirou em Mike Tyson para tatuagem no rosto

Cantor capixaba atrai olhares e gera curiosidade entre os colegas de confinamento com seus 'risquinhos' brancos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 13:19

Nick Cruz, do Estrela da Casa, e o lutador Mike Tyson
Nick Cruz, do Estrela da Casa, e o lutador Mike Tyson Crédito: Globo/Manoela Mello e Reprodução
Nick Cruz é um dos participantes do Estrela da Casa, e já está conquistando o público com seu talento e visual de galã. Dentro do programa, o pedreiro capixaba também virou assunto entre os colegas de confinamento devido a uma tatuagem no rosto.
Nick afirmou durante o confinamento que pretende fazer mais uma tatuagem no rosto, mas seu amigo tem dúvidas. "Ele gostou dessa, acho que ele não faria mais, não. Mas, no resto do corpo, sim, acho que ele ainda vai fazer várias tatuagens", comentou.
Com 26 desenhos pelo corpo, foi a dupla de risquinhos brancos acima da bochecha esquerda que chamou a atenção de MC Mayarah durante uma conversa. Na ocasião, Nick explicou para a funkeira e Matheus Torres o significado da marca.
"Eu queria ter uma tatuagem no rosto. Eu não sabia o que iria fazer, para não exagerar muito", revelou ele.
Jefferson Mulford, amigo do cantor, disse ao gshow que a tatuagem foi feita há cerca de dois anos. "O Nick é muito espontâneo. Ele só pensa em algo que ele acha que seria legal e vai lá e faz!", comentou o pedreiro. Entretanto, o participante do Estrela da Casa não surpreendeu seu amigo com a atitude: "Ele sempre mencionou que achava incrível o Mike Tyson com a tatuagem no rosto", contou Jefferson.
Nick Cruz
Nick Cruz Crédito: Reprodução @transbaile @nickcruz
Desde a estreia, há três semanas, Nick Cruz tem passado por momentos tensos na convivência com os colegas de confinamento, incluindo desentendimentos com Gael Vicci e Unna X. Mesmo assim, ele já teve a oportunidade de se apresentar ao vivo no primeiro e segundo Festivais do Estrela da Casa: na primeira vez, cantou a faixa autoral "Não Quero Falar de Amor".
Na segunda, enfrentando sua primeira Batalha, escolheu "Voltei Pra Mim", sucesso conhecido na voz de Marina Sena.
Jefferson garante que seu amigo tem muito a revelar para os fãs: "Ele tem muito para mostrar e conquistar o público! Tem um coração enorme. Apesar de algumas mudanças de humor lá dentro, ele é muito verdadeiro e sincero!".
Os risquinhos brancos na bochecha de Nick foram o tema de uma conversa recente com MC Mayarah e Matheus Torres, onde Nick explicou a origem da marca.
*Com informações de gshow

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