Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Em alta na Globo, Gil do Vigor ganha quadro em programa de negócios da emissora
Televisão

Em alta na Globo, Gil do Vigor ganha quadro em programa de negócios da emissora

Ex-BBB vai participar do Pequenas Empresas, Grandes Negócios a partir deste mês
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 10:59

Gil do Vigor para o Dança dos Famosos
Gil do Vigor ganha quadro em programa de negócios da Globo Crédito: João Miguel Jr/mar.2022/Globo
Em alta na Globo nos últimos meses, o ex-BBB Gil do Vigor vai ganhar mas espaço na emissora. O economista terá um quadro no programa Pequenas Empresas Grandes Negócios, que vai ao ar nas manhãs de domingo.
Gil vai mergulhar nas empresas de perfil familiar, que são muito relevantes no país, e em seu impacto na vida dos brasileiros neste novo quadro. A ideia é informar o telespectador para a importância do negócio pequeno.
Apresentador do programa, Pedro Lins irá convidar o economista para compartilhar seus conhecimentos em finanças e aconselhar as famílias donas de pequenas empresas, utilizando sua linguagem acessível e popular.
A estreia será no próximo dia 22. Gil do Vigor continuará normalmente com o Tá Lascado, seu quadro de finanças no Mais Você. A edição desta quinta (5), inclusive, vai anunciar a novidade para os telespectadores.
Recentemente, Gil do Vigor assinou um novo contrato com a Globo para agenciamento publicitário. O ex-BBB deixou a Mynd8 depois de três anos e passou a ser um nome vinculado apenas a empresa da família Marinho.
Outro caso foi a questão que envolveu a novela "Família é Tudo". O Sindicato dos artistas do Rio de Janeiro (Sated-RJ) foi à Justiça para proibir Gil do Vigor de participar do folhetim de Daniel Ortiz. O impedimento fez a Globo escalar Bia do Brás para o lugar.

Veja Também

'Não pode mais ter homem hétero branco nas novelas', afirma Thiago Fragoso

Angélica diz que Luciano Huck não quer ser presidente do Brasil: 'Também não quero que ele queira'

Fátima Bernardes volta à TV Globo: saiba como será seu programa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos
Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Farizon estreia no Brasil com linha de vans e caminhões elétricos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados