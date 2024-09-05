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Televisão

Fátima Bernardes volta à TV Globo: saiba como será seu programa

Apresentadora ganhará espaço no horário nobre. Atração ainda não tem data de estreia definida
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 08:06

Fátima Bernardes não renova com a Globo e passa a trabalhar por obra certa
Fátima Bernardes Crédito: Reprodução/Instagram/@fatimabernardes
Fátima Bernardes voltará a ter um programa na TV Globo. Trabalhando com contratos pontuais com a emissora desde o fim de 2023, a ex-apresentadora do Encontro e do Jornal Nacional agora deve ter sua própria atração em horário nobre.
As primeiras informações indicam que Fátima comandará o que está sendo chamado de Programa da Fátima, uma atração noturna que contará com entrevistas e apresentações musicais de forma semelhante ao que ela conduzia no Encontro. O projeto ainda está em desenvolvimento e chegou a ser mencionado por Fátima em uma publicação em seu Instagram em fevereiro, quando oficializou o fim de seu contrato fixo na emissora.
Fátima foi âncora do Jornal Nacional por quase 14 anos, no qual dividiu a bancada com William Bonner, com quem foi casada durante 26 anos. Fátima também apresentou o Jornal Hoje e o Fantástico.
No início da década de 2010, a apresentadora deixou a bancada do JN para assumir um projeto na área de entretenimento da emissora, o programa Encontro, que atualmente é apresentado por Patrícia Poeta. Nos últimos anos, ela também esteve a frente do The Voice Brasil e The Voice Kids.
Ainda não há previsão de lançamento do novo programa de Fátima Bernardes na Globo.

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